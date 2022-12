Neuer Bahnfahrplan bringt bessere Anbindungen an Flughäfen

Mit dem Fahrplanwechsel am vergangenem Wochenende will die Deutsche Bahn ihr Angebot für Fahrgäste verbessern. Der Konzern verspricht mehr Direktverbindungen und auf einigen Strecken eine dichtere Taktung und neue Züge, was sich auch auf Flughafenanbindungen auswirkt.

Vor allem in Berlin und Brandenburg tut sich rund um den BER viel. Nach der Flughafeneröffnung schließen sich nun etliche Lücken in der Anbindung über Regionalbahnen.

Neue Regionalbahnanbindungen für den BER

Pendler und andere Fluggäste können sich seit diesem Sonntag über etwas mehr Komfort und ein besseres Angebot im Regionalverkehr zum Flughafen Berlin-Brandenburg freuen. Auf verschiedenen Strecken kommt es zu einer dichteren Taktung.

Werbung für den neuen BER-Flughafenexpress "FEX" der Deutschen Bahn in Berlin. © airliners.de / David Haße

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2020/11/img090_3ee3c85da6ab30f9d0eb35c71a37cf24__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© airliners.de/ David Haße"} }

So gibt es zwischen Berlin-Charlottenburg und dem Terminal 1-2 nun auch in der Zeit zwischen Mitternacht und 3:00 Uhr eine stündliche Regionalverbindung auf der Berliner Stadtbahn über den Berliner Hauptbahnhof, Alexanderplatz und Ostkreuz.

Zudem gibt es zwei neue Direktverbindungen zum Flughafen. So verkehrt der RE8 der ODEG nach geänderter Linienführung seit Sonntag zwischen dem BER und Wismar über Wittenberge und die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin.

BER-Regionalbahnanbindungen FEX: Berlin Hbf – Gesundbrunnen – Ostkreuz – BER T1-2, weiter als RB24: Blankenfelde – Dahlewitz – Rangsdorf – Dabendorf – Zossen – Wünsdorf-Waldstadt, weiter als RB32: Birkengrund – Ludwigsfelde, alle 60 Min. (30 Min-Takt HBF – BER) RE8: Wismar – Wittenberge – Neustadt (Dosse) – Nauen – Spandau – Zoologischer Garten – Berlin Hbf – Friedrichstr. – Alexanderplatz – Ostbahnhof – Ostkreuz – BER T1-2, alle 60 Min. RB22: Potsdam Griebnitzsee – Potsdam Hbf – Potsdam Park Sanssouci – Potsdam Golm – Saarmund – Ludwigsfelde – BER T1-2 – Königs Wusterhausen, alle 60 Min. RB23: Potsdam Golm – Potsdam Hbf – Wannsee – Charlottenburg – Zoologischer Garten – Berlin HBF – Friedrichstr. – Alexanderplatz – Ostbahnhof – Ostkreuz – BER T1-2, alle 60 Min. RB24: (Eberswalde Hbf – Melchow – Biesenthal – Rüdnitz – Bernau – Hohenschönhausen) – Lichtenberg – Ostkreuz – Schöneweide – BER T5, alle 60 Min. RB32: Oranienburg – Hohenschönhausen – Lichtenberg – Ostkreuz – Schöneweide – BER T5, alle 60 Min.

Der Flughafenexpress (FEX) zum Hauptstadtflughafen BER fährt derweil ab sofort als Linie RB32 weiter nach Ludwigsfelde und bindet die Stadt somit besser an das Berliner Zentrum an. Außerdem ist der Flughafen BER mit dem neuen Fahrplan von Oranienburg aus besser zu erreichen.

Obwohl das Terminal 5 ("Schönefeld alt") des BER nicht wieder in Betrieb gehen wird, wird der jetzige Bahnhof "Flughafen BER – Terminal 5 (Schönefeld)" wieder in das Regionalbahnnetz aufgenommen. Seit Sonntag fahren der RB24 und der RB32 über Berlin-Lichtenberg zum alten Flughafen Schönefeld. Von dort ist der BER via S-Bahn oder Bus in rund zehn Minuten zu erreichen.

Neubaustrecke "Wendlingen - Ulm"

Nach rund zwölf Jahren Bauzeit und rund vier Milliarden Euro Kosten schlägt die Bahn zudem mit der Neubaustrecke "Wendlingen - Ulm" ein neues Kapitel auf, was wiederum Auswirkungen nicht nur auf die Anbindung des Flughafens in Frankfurt hat.

Eine Viertelstunde sparen Reisende durch die Neubaustrecke, über die Züge zwischen Stuttgart und München seit diesem Sonntag an erstmals offiziell fahren. Mit ihr gibt es laut Bahn ein verbessertes tägliches Angebot zwischen Stuttgart und München um rund 20 auf 90 Fahrten.

Mit dem Start der Neubaustrecke, die teilweise parallel der Autobahn A8 verläuft, verkürzt sich die Reisezeit im Regionalverkehr zwischen Ulm und Stuttgart zunächst um vier bis sieben Minuten. ICE-Züge brauchen auf dieser Strecke dann rund 15 Minuten weniger. Wird schließlich auch der Stuttgarter Tiefbahnhof mit seinen Anschlüssen 2025 in Betrieb genommen, soll die Fahrzeit zwischen Stuttgart und Ulm insgesamt rund eine halbe Stunde kürzer sein.

"Mit der neuen Schnellfahrstrecke Wendlingen-Ulm werden völlig neue Verbindungen möglich", wirbt Bahn-Infrastrukturvorstand Berthold Huber. Die Strecke sei Voraussetzung für den Halbstundentakt in deutsche Metropolen.

Brückenbau auf der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. © Deutsche Bahn / Armin Kilgus

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/08/db217160-syo1j9__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Deutsche Bahn/ Armin Kilgus"} }

Während die 60 Kilometer lange Neubaustrecke fertig ist, lässt "Stuttgart 21" auf sich warten. Deshalb könne der Bau zwischen Wendlingen und Ulm seine Vorteile in Summe erst ab 2025 mit der geplanten Fertigstellung des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofs ausspielen, teilten Bahn und Land mit. Selbst dann werden viele Teile des Projekts nur auf dem Papier stehen und nicht umgesetzt sein.

Das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm mit der Neubaustrecke samt der 85 Meter hohen Filstalbrücke, dem Tiefbahnhof in der Stuttgarter Innenstadt und der unterirdischen Anbindung an den Flughafen kostet insgesamt mehr als neun Milliarden Euro. Im Finanzierungsvertrag waren 2009 noch 4,5 Milliarden Euro festgelegt worden.

1995 hatten Bahn, Bund, Land und Stadt die Kosten mit rund 2,6 Milliarden Euro veranschlagt. Als Gründe für die Steigerungen werden unter anderem gestiegene Baupreise, Fehlkalkulationen, Auflagen aus Genehmigungen sowie Änderungen technischer Vorschriften aufgeführt.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/08/207180-0dYtRN__square__470", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© airliners.de/ Kollage"} } Serie Umweltmythos Bahn Fliegen ist klimaschädlich. Die Bahn wird dagegen oft als "klimaneutral" dargestellt. Ein Blick auf Zahlen und Annahmen. 2 Artikel 27 Minuten Zur Serie

Mehr Eisenbahnkapazitäten am Flughafen Frankfurt

Aber auch abseits von "Stuttgart 21" tut sich viel im Bahnnetz. Mit neuen und zusätzlichen Direktverbindungen zum Frankfurt Flughafen bindet die Bahn nun weitere deutschen Städten ins Schienenzubringernetz an. Hier erweitert die Bahn das Sitzplatzangebot zum Flughafenbahnhof um bis zu 60 Prozent.

Dabei soll etwa die zweistündliche ICE-Verbindung Basel-Köln nach Hamburg mit Zwischenstopps verlängert und damit eine bestehende IC-Verbindung ersetzt werden. Dadurch sollen etwa Reisende aus Osnabrück und Bremen noch häufiger umsteigefrei etwa zum Frankfurter Flughafen oder nach Karlsruhe, Freiburg und Basel gelangen.

Der neue ICE 3 Neo ist laut Bahn nahezu täglich im Einsatz zwischen Dortmund, Köln und Frankfurt. An Samstagen gibt es eine Hin- und Rückfahrt zwischen Dortmund und München über die neue Schnellfahrstrecke Wendlingen – Ulm. Die Bahn preist neue die neuen ICE-Angebote für Fahrgäste zwischen NRW und Bayern als "Vorgeschmack auf den Deutschlandtakt" an. Künftig fährt sie zweimal pro Stunde schnell und umsteigefrei zwischen Köln und München – und das bis zu 15 Minuten schneller als bisher.

Zusätzlich sollen künftig acht Sprinter- oder Verstärkerzüge zwischen Hamburg und Köln fahren, die teils auch in Osnabrück und Bremen halten. Auch die Verbindungen am späten Abend aus Berlin kommend werden verstärkt, teilte die Bahn mit. Der ICE um 20:46 Uhr ab Berlin fahre künftig täglich statt bisher nur sonntags nach Oldenburg über Wolfsburg, Hannover, Nienburg und Bremen.

Eine neue Nachtzuglinie verbindet derweil Zürich mit Berlin beziehungsweise Prag und kommt laut Bahn mit Halten unter anderem in Erfurt, Halle, Leipzig und Dresden insbesondere Fahrgästen aus Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen zugute. Bestehende Nachtzugverbindungen binden weitere Städte an den internationalen Nachtzugverkehr an. Von Stuttgart geht es beispielsweise neu über Nacht direkt bis nach Venedig.

Nach der mehr als dreiwöchigen Sperrung eines Streckenabschnitts läuft der Zugverkehr zwischen Berlin und Hannover nach Angaben der Bahn seit Sonntagfrüh wieder planmäßig. In der Nähe von Leiferde war am 17. November ein Güterzug auf einen anderen Güterzug aufgefahren. Die Bergungs- und Reparaturarbeiten dauerten lange, weil zunächst explosives Propangas aus umgekippten Kesselwagen abgepumpt werden musste.