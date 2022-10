Bahn stellt Fahrplan für 2023 vor

Der neue Fahrplan der Deutschen Bahn bringt schnellere Verbindungen in den Süden und zusätzliche Fahrten nach Osteuropa. Auch für die Anbindung des Frankfurter Flughafens soll es Verbesserungen geben.

Fahrgäste am Fernbahnhof des Frankfurter Flughafens.

Ob von Köln nach München, von Hamburg nach Frankfurt oder von Berlin nach Warschau: Mit dem Fahrplanwechsel im Fernverkehr der Deutschen Bahn sollen Fahrgäste auf wichtigen Strecken ab Mitte Dezember häufiger und schneller unterwegs sein.

"Mit dem neuen Fahrplan gehen wir den nächsten Schritt auf dem Weg zum Deutschlandtakt und stellen die Weichen ganz klar auf weiteres Wachstum", sagte DB-Personenfernverkehrschef Michael Peterson.

Insbesondere durch die Fertigstellung der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm, die neben "Stuttgart 21" Teil des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm ist, entstehen weitere Kapazitäten.

"Über die neue Strecke verbinden wir auch die Bundesländer NRW und Bayern nun noch schneller und häufiger", sagte Peterson am Montag bei der Vorstellung des neuen Fahrplans, der ab dem 11. Dezember in Kraft tritt. So kündigte Peterson unter anderem an, künftig zwei Mal pro Stunde eine direkte Verbindung zwischen Köln und München anzubieten.

Die im Winter samstags durchgehenden ICE-Verbindungen Hamburg über Lüneburg, Celle, Hannover, Göttingen nach Landeck in Tirol fahren künftig weiter bis zum Skigebiet St. Anton am Arlberg.

Die Verbindungen am späten Abend aus Berlin kommend werden zudem verstärkt. Der ICE um 20:46 Uhr ab Berlin fahre künftig täglich statt bisher nur sonntags nach Wolfsburg und Hannover. Montags bis samstags geht es anschließend noch weiter bis Nienburg, Bremen und Oldenburg.

Mehr Züge zum Flughafen Frankfurt

Auch zum Frankfurter Flughafen soll es dann mehr Verbindungen geben, vor allem aus nördlich gelegenen Städten. "So wird die ICE-Linie Basel-Köln-Dortmund bis nach Hamburg verlängert, womit die Achse zwischen der Dom- und der Hansestadt qualitativ weiter aufgewertet wird", teilte die Bahn mit. "Damit gelangen auch Reisende aus Münster, Osnabrück und Bremen noch häufiger umsteigefrei zum Frankfurter Flughafen." Dabei kämen auch neue ICE 4 mit mehr als 900 Sitzplätzen und acht Fahrradstellplätzen statt Intercitys zum Einsatz.

Zwischen NRW und Frankfurt sollen ab Mitte Dezember die ersten Züge des "ICE 3 Neo" im Einsatz sein - ein neuer Zug auf Basis des bekannten ICE 3, von dem die Bahn im kommenden Jahr drei Dutzend neue Fahrzeuge erhält. Sie sollen dann von Dortmund aus über Köln in Richtung Main unterwegs sein. Im Laufe des kommenden Jahres sollen die neuen Fahrzeuge auch zwischen Dortmund und München eingesetzt werden.

Die neueste ICE-Variante kann bis zu 300 Stundenkilometer schnell fahren und hat mehr Türen. Sie bietet nach Angaben der Bahn unter anderem mehr Platz für Familien, mehr Platz für das Reisegepäck sowie Tablethalter und Kleiderhaken an jedem Sitz.

Um eine Viertelstunde verkürzen wird sich die Reisezeit für Bahnfahrer von Frankfurt am Main nach Ulm, Augsburg oder München. Möglich wird das vor allem durch die fertiggestellte Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. Derzeit braucht ein ICE laut aktuellem Fahrplan etwa zwei Stunden und 20 Minuten von Frankfurt nach Ulm.

Auch zwischen Köln-Deutz und Frankfurt-Flughafen sollen auf der Verbindung München-Nürnberg-Frankfurt-Köln Messe/Deutz-Essen mehrere Züge um bis zu 15 Minuten schneller unterwegs sein, da sie nicht mehr so oft in Limburg, Montabaur oder Siegburg/Bonn halten. Dafür werden die Städten in anderen ICE-Verbindungen berücksichtigt.

Mehr ÖBB-Nachtzüge kommen

Änderungen gibt es demnach auch im Nachtzugangebot der ÖBB. Im kommenden Jahr soll eine neue Nachtlinie Prag und Zürich über Berlin, Leipzig und Erfurt miteinander verbinden, teilte die Bahn weiter mit. "Der bestehende Nachtzug Zürich-Hamburg ändert ab dem Fahrplanwechsel im Norden seine Route und bindet dann auch Bruchsal, Heidelberg, Darmstadt, Hanau, Verden und Nienburg an den internationalen Nachtzugverkehr an", hieß es.

Im Regelverkehr bietet die Deutsche Bahn ab Dezember zudem zusätzliche Fahrten von Berlin nach Prag und von Stuttgart nach Zürich an.

Etliche Baustellen und kein neues Pünktlichkeitsziel

Doch über die Zuverlässigkeit der Schnellzüge sagen die zahlreichen Taktverdichtungen im nächsten Jahr wenig aus. Ein neues Pünktlichkeitsziel für 2023 hatte Peterson am Montag zumindest nicht parat. Klar bleibt nur: Auch kommendes Jahr bremsen zahlreiche Baustellen weiterhin den Verkehr aus.

Etwa zwischen Fulda und Kassel sowie auf der Strecke Berlin-Dresden müssten dann über mehrere Wochen Verbindungen aus dem Angebot genommen werden, Züge bräuchten länger, betonte Peterson. "Mehrwöchige Baumaßnahmen sind bereits im neuen Fahrplan enthalten"

Aus Sicht des Ehrenvorsitzenden des Fahrgastverbands Pro Bahn, Karl-Peter Naumann, sind die Baumaßnahmen an vielen Stellen überaus notwendig. "Es wird hier eher zu wenig gebaut als zu viel", sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Montag. "Es gibt da ja auch gute Umleitungsmöglichkeiten. Das ist nicht das wirklich große Problem."

Die neuen Angebote gehen mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember auch mit einer Erhöhung der Fahrpreise einher. Um durchschnittlich fünf Prozent hebt die Bahn die Preise im Fernverkehr dann an. Das hatte der Konzern bereits Ende September bekannt gemacht. Die sogenannten Flextickets kosten dann sogar knapp sieben Prozent mehr.

Gebucht werden können die Tickets des neuen Fahrplans ab dem 12. Oktober.