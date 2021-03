Bahn rechnet mit schneller Erholung nach Corona

Nachdem die Deutsche Bahn für 2020 einen operativen Verlust von rund 2,9 Milliarden Euro hinnehmen musste, übt sich der Vorstandsvorsitzende Richard Lutz in Optimismus: "Ich bin ganz sicher: Die Menschen werden in unsere Züge zurückkehren und auch ihre Güter mehr denn je umweltfreundlich auf der Schiene befördern. Wir sind der Impfstoff gegen den Klimawandel“, so der Manager in einer Mitteilung.