Bahn-Fernverkehr 2022 so unpünktlich wie nie zuvor

Die Deutsche Bahn soll als neuer Star-Alliance-Partner mehr innerdeutsche Flugzubringer übernehmen. Doch die Pünktlichkeit im Fernverkehr nimmt rapide ab und erreicht in diesem Jahr wohlmöglich ein neues historisches Tief.

Die Deutsche Bahn könnte in diesem Jahr so unpünktlich sein wie noch nie. Wie die "Rheinische Post" berichtet, betrug die Pünktlichkeitsquote auf vielen Strecken im Fernverkehr in den Monaten Mai bis September lediglich 50 bis 60 Prozent.

Die Zeitung beruft sich dabei auf die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Unionsfraktion. "Die aktuelle Pünktlichkeitsentwicklung ist nach Auffassung der Bundesregierung nicht zufriedenstellend", heißt es darin.

So waren etwa im September laut Regierung im Westen des Landes nur 55 Prozent der ICEs und ICs pünktlich, im August 48 Prozent. Im Osten hingegen waren es im September knapp 68 Prozent, im August 63 Prozent. Die Bahn selbst listet ihre Quoten nach Regionen und nicht nach Bundesländern auf.

Bahn neuer Star-Alliance-Partner

Die Deutsche Bahn ist seit dem 1. August der erste "intermodale Partner" der Star Alliance und soll in diesem Zuge mehr Zubringer an das Drehkreuz der Allianz in Frankfurt bringen.

Die neue Partnerschaft baut auf dem Programm "Lufthansa Express Rail" auf. Mit diesem verbindet Lufthansa in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn bereits seit längerem Städte in Deutschland mit einem Umsteigeflug in Frankfurt.

Die beiden Unternehmen bieten hier gemeinsame Tickets an, die zuletzt pro Jahr von rund 500.000 Kunden genutzt werden. Ihre Zahl soll bis 2030 auf fünf Millionen steigen.

Verkehrsminister erhöht den Druck

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte zuletzt eine Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren angemahnt. "Für die Bahn müssen wir die Verfahren zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der Schieneninfrastruktur beschleunigen, damit die Kapazität verlässlich zunimmt." So wie es ist, könne es nicht bleiben", sagte Wissing der "Bild"-Zeitung.

Die Bahn habe "oberste Priorität". Deswegen habe er eine "Generalsanierung" der Bahn angestoßen. "Digitalisierung, Elektrifizierung, Sanierung, Aus- und Neubau werden endlich zusammengedacht." Ziel sei das "Upgraden des Netzes zu einem Hochleistungsnetz", was die vielen Verkehre "pünktlich und zuverlässig" abwickeln könne, so Wissing.

Der verkehrspolitische Sprecher der Union, Thomas Bareiß (CDU), sagte der "Rheinischen Post": "Die Pünktlichkeitsquoten der Bahn haben ein historisches Tief erreicht." Während 2020 und 2021 die Fernverkehrszüge im Schnitt eine Quote von 75 bis 90 Prozent erreicht hätten, "liegen dieses Jahr die meisten Strecken zwischen 50 und 60 Prozent". Ändere sich nicht bald etwas, "werden die hohen Belastungen im Schienenverkehr auch schwerwiegende Folgen für den Wirtschaftsstandort Deutschland haben", so der Oppositionspolitiker.