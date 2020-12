Bahn hat Fahrzeit zwischen München und Zürich auf vier Stunden verkürzt

Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember verkürzt sich die Reise zwischen München und Zürich auf vier Stunden, teilte die Deutsche Bahn mit. Die beiden Städte seien dann mit 12 Zugfahrten täglich doppelt so häufig wie bislang per Schiene verbunden. Die Deutsche Bahn, die Österreichische Bundesbahn und die Schweizer Bundesbahnen würden für das Angebot kooperieren und moderne Züge mit ICE-Komfort einsetzen.