Bahn mit Anschlussgarantie wächst, neue intermodale Partner nicht in Sicht

Seit April 2021 sind die Deutsche Bahn und der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) Partner, die eine Verlagerung von Fluggästen der Kurzstrecke auf die Bahn fördern wollen. Sie präsentierten nun den aktuellen Stand dieser Kooperation und konnten deutliches Wachstum vorweisen, wenn auch mit Fußnoten.

2019, also zwei Jahre vor der Kooperation mit dem BDL, gab es etwa rund 400.000 Reisende, die laut BDL und Deutsche Bahn auf Lufthansa Express setzten. Für 2022 rechnen die Partner mit einem Wachstum von rund 25 Prozent, doch diese Steigerung ist mit Vorsicht zu genießen. Mehrere Faktoren beeinflussen dies nämlich. Zum einen sind da die Pandemie-Effekte und zum anderen hat die Deutsche Bahn ihr Angebot auch deutlich erweitert, sodass konkretes Wachstum auf bestehenden Angeboten durch andere Zahlen und Effekte überlagert werden.

So hat sich etwa das Sitzplatzangebot für Lufthansa-Express-Rail-Züge seit dem letzten Fahrplanwechsel um 60 Prozent erhöht. Doch diese Kapazität steht nicht nur umsteigenden Fluggästen zur Verfügung. Zahlen zum Modalsplit oder den tatsächlich Reisenden lassen sich derzeit nicht nennen.

Die aktuellen Zahlen sind Jost Lammers, Präsident des BDL, zufolge jedoch ein Hinweis darauf, warum der innerdeutsche Luftverkehr sich im Vergleich zu anderen Ländern langsamer erholt. Er geht von Umsteigeeffekten aus, die dafür sorgen, dass der innerdeutsche Verkehr bisher nur 56 Prozent des Vorpandemieniveaus erreichte.

Es liegt allerdings auch noch viel Potenzial brach. Auf Nachfrage von airliners.de konnte der BDL-Präsident etwa noch keine neuen Partner nennen, die das Konzept von Lufthansa Express Rail für sich nutzen wollen. Nicht einmal Star-Alliance-Partner gibt es derzeit, obwohl die Deutsche Bahn Intermodal-Mitglied der Luftfahrtallianz ist. Es sei derzeit auch keine Tendenz zu erkennen, dass sich dies ändert. Sehr viele Unwägbarkeiten lassen die Airlines zögern, wie Lammers sagte, und spielte dabei auch auf die aktuellen Pünktlichkeitsprobleme der Deutschen Bahn an.

Es bleibt bei anderen Fluggesellschaften also weiterhin beim "Rail & Fly"-Angebot der Bahn, welches das Risiko auf den Reisenden überträgt.

Bahnanschluss Flughafen München muss verbessert werden

Wichtig ist dem BDL auch die Ausschöpfung des Potenzials am Flughafen München. Der Flughafen bietet derzeit keinen Fernbahnhof. Auch das wäre ein Mittel, um innerdeutsche Flugverbindungen zu reduzieren. Dazu kommt der immerhin schon im Bau befindliche Erdinger Ringschluss, der im Jahr 2025 den Flughafen besser erreichbar machen soll. Flüge lassen sich aber nicht immer vermeiden, wie selbst die Deutsche Bahn sagte.

Die Deutsche Bahn will dafür jetzt weiter denken und sprach auch internationale Verbindungen an. Eigenen Erhebungen zufolge ziehen die Reisenden zwischen Frankfurt am Main und Paris zu 87 Prozent die Bahn vor. Hier besteht also auch die Möglichkeit eines Ausbaus.

Das Angebot wäre aber nicht neu. Über Swiss Air Rail bietet die Deutsche Bahn nämlich als Partner der SBB bereits grenzüberschreitende Züge an, die Fluggäste in München einsammeln und in Zürich in Swiss-Flugzeuge umsteigen lassen.