BAE Systems könnte Anteil an Air Astana bald verkaufen

Das britische Unternehmen BAE Systems ist an der kasachischen Fluggesellschaft Air Astana beteiligt. Die Airline will in der ersten Hälfte des nächsten Jahres an die Börse gehen. Dann möchte sich das britische Unternehmen von seinen Anteilen trennen.

BAE Systems besitzt derzeit 49 Prozent der Fluggesellschaft. Der kasachische Fonds Samruk Kazyna, der die restlichen 51 Prozent hält, sei jedoch in Gesprächen mit einem "Ankerinvestor".

Der soll einen Großteil der Anteile des britischen Luftfahrtkonzerns übernehmen, sagte der Geschäftsführer des Fonds, Yernar Zhanadil, am Rande einer Pressekonferenz.

Rekordgewinne trotz suspendierter Russlandflüge

Zhanadil sagte, das Unternehmen werde wahrscheinlich gleichzeitig an der Londoner Börse und an zwei kasachischen Börsen, der Kazakh Stock Exchange und der Astana International Exchange, notiert sein.

Air Astana verzeichnete im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn von 78,4 Millionen US-Dollar. Die Passagierzahlen waren zuvor um elf Prozent auf 7,4 Millionen gestiegen, obwohl das Unternehmen seine Flüge nach Russland einstellen musste.