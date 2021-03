Baden-Airpark-Chef rechnet erst Mitte des Jahrzehnts mit steigenden Passagierzahlen

Der neue Chef am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden rechnet erst Mitte der 2020er Jahre mit einer Normalisierung des Flugverkehraufkommens. Bei einem "optimalen Betriebsablauf" könnten es 600.000 Passagiere am Regionalairport werden.

Der Chef des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden, Uwe Kotzan, rechnet auf Jahre mit einer Durststrecke für den Baden-Airpark und erst mittelfristig mit einer Normalisierung der Passagierzahlen.

Fluggastzahlen wie vor der Corona-Pandemie erwarte er "frühestens Mitte der 2020er Jahre", sagte Kotzan den "Badischen Neuesten Nachrichten". Ähnlich hatte sich zuletzt bereits die Co-Chefin des Stuttgarter Flughafens, Arina Freitag, für den größten Südwest-Airport in der Landeshauptstadt geäußert.

Kotzan rechnet mit 600.000 Passagieren

Im vergangenen Jahr war die Zahl der Fluggäste am Baden-Airpark um etwa 70 Prozent im Vergleich zum Rekord-Vorjahr auf rund 401.000 zurückgegangen. Auch in diesem Jahr werde man bei weitem nicht an alte Zeiten anknüpfen können, sagte Kotzan nun. Bei einem "optimalen Betriebsablauf" gehe man 2021 von nicht mehr als 600.000 Passagieren aus.

Dabei würden sich "einige Segmente wie zum Beispiel der Urlauber-Charter" vermutlich schneller erholen als beispielsweise Business-Class-Flüge.

Der Reisemarkt war im vergangenen Jahr angesichts der Folgen der Corona-Pandemie quasi zusammengebrochen, auch bei den Südwest-Flughäfen brachen Passagierzahlen, Flugbewegungen und Umsätze ein.