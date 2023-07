Pad Aviation nimmt ihre erste Embraer Phenom 500 in die Flotte auf.

Der Business-Charter-Anbieter Pad Aviation hat seine erste Embraer Legacy 500 in die Flotte aufgenommen, wie das Unternehmen auf Linkedin mitteilt. Das Flugzeug mit dem Kennzeichen D-BABE ergänzt die Flotte an der Basis am Flughafen Paderborn-Lippstadt, die bisher aus sieben Maschinen des Typs Embraer Phenom 300 bestand.