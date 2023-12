Azul kauft sieben Airbus A330 Neo für mehr internationale Strecken

Azul kauft sieben Airbus A330 Neo für ihre internationale Expansion. Die Flottenerneuerung soll Betriebskosten senken und mehr brasilianische Städte mit dem Ausland verbinden. Zuvor hatte die brasilianische Fluggesellschaft bereits das frühe Ende des A350 in der Flotte bekannt gegeben.

Airbus A330 Neo von Azul am Flughafen Lissabon.

Azul hat bekannt gegeben, dass sie sieben Großraumflugzeuge vom Typ Airbus A330 Neo gekauft hat, um ihr internationales Streckennetz deutlich auszubauen. Die Auslieferung beginnt 2026.

Azul fliegt derzeit Paris, Lissabon, Curaçao, einige Städte in Uruguay sowie Fort Lauderdale und Orlando in Florida an. Die Airline erklärte, die Flottenerneuerung werde ihr helfen, die Betriebskosten zu senken, unter anderem durch einen geringeren Treibstoffverbrauch.

"Mit diesem Kauf erwarten wir eine deutliche Ausweitung unserer internationalen Flüge", sagte CEO John Rodgerson bei einer Veranstaltung zum 15. Jahrestag des ersten Fluges von Azul. "Die Idee ist, mehr brasilianische Städte mit Städten außerhalb des Landes zu verbinden", fügte er hinzu. Alle internationalen Routen von Azul seien derzeit profitabel und liefen "ziemlich gut".

Airbus gab in einer separaten Erklärung bekannt, dass die neue Festbestellung vier Flugzeuge umfasst. Azul erklärte, dass die drei anderen Bestellungen bereits im Auftragsbuch des europäischen Flugzeugherstellers stehen, sodass insgesamt sieben Flugzeuge ausgeliefert werden sollen.

Zu den Kosten der neuen Flugzeuge machte Azul keine Angaben; Rodgerson sagte aber, dass der Listenpreis des Airbus A330 Neo derzeit bei rund 250 Millionen US-Dollar (rund 229 Millionen Euro) liege.

Über die Finanzierung der neu bestellten Flugzeuge werde die Airline zu "gegebener Zeit" entscheiden, sagte Alex Malfitani, Chief Financial Officer von Azul.

Rodgerson fügte hinzu, dass die Fluggesellschaft im nächsten Jahr im Rahmen ihrer Flottenerneuerung 19 neue Flugzeuge erhalten werde, darunter viele E2-Jets des brasilianischen Herstellers Embraer.

Für die Langstrecke verfügt die brasilianische Fluggesellschaft laut Datenbank von "CH-Aviation" über vier Airbus A330, fünf A330 Neo sowie zwei A350. Die A350 sollen jedoch sukzessiv wieder ausgeflottet werden.