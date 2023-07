Avolon-CEO: Lieferkettenprobleme werden anhalten

Die Flugzeughersteller kämpfen weiterhin mit Lieferkettenproblemen, während die Nachfrage immer weiter steigt. Der Chef des drittgrößten Flugzeugleasinganbieters weltweit prognostiziert, dass die Probleme in den nächsten zwei Jahren auch noch anhalten werden.

Die Flugzeughersteller stabilisieren ihre Produktion, aber die Probleme in der Lieferkette werden wahrscheinlich anhalten. Besonders dann, wenn die Auslieferungen in den nächsten zwei Jahren steigen, sagt Andy Cronin, Chef des drittgrößten Flugzeugleasinganbieters der Welt voraus.

Die rasche Erholung des Luftverkehrs nach der Pandemie hat dazu geführt, dass Flugzeughersteller und kleinere Zulieferer nicht mit der Nachfrage Schritt halten können. Die Kosten steigen, die Teile sind knapp und es mangelt an qualifizierten Arbeitskräften.

"Was wir sehen, sind vernünftige und konstante Lieferungen der Hersteller, wenn auch mit veränderten Zeitplänen. Wir sehen weiterhin eine zunehmende Stabilisierung der Produktionszyklen", sagt Avolon-CEO Cronin in einem Telefoninterview mit Reuters. "Während wir weiterhin versuchen, die Produktion sehr aggressiv hochzufahren, werden wir immer wieder irgendwo in der Lieferkette auf Probleme stoßen."

"Man darf aber nicht vergessen, dass wir bei den Auslieferungen neuer Flugzeuge immer noch einen Produktionsrückgang von fast 20 Prozent pro Jahr haben. Ich würde die Herausforderung für die Lieferketten in den nächsten zwei Jahren nicht unterschätzen, da die Produktion weiterhin sehr aggressiv hochgefahren wird."

Mieteinnahmen um 14 Prozent gestiegen

Avolon gab jüngst bekannt, dass die Mieteinnahmen im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent auf 613 Millionen US-Dollar (rund 547 Millionen Euro) gestiegen seien.

Cronin sagte, dies zeige die weltweit steigende Nachfrage nach Flugzeugen, auch wenn sich Teile Asiens und Chinas langsamer erholten als erwartet.

Das in Dublin ansässige Unternehmen hatte sich im vergangenen Monat zum Kauf von 20 Airbus A330 Neo verpflichtet und erklärte, es befinde sich bereits in fortgeschrittenen Gesprächen über die Platzierung einiger der neuen Airbus-Flugzeuge. Der Airbus-Kauf folgt auf einen weiteren Auftrag über 40 Boeing 737 Max 8.

Cronin sagte einen weiteren Anstieg der Leasingraten voraus, nachdem die Marktpreise für Airbus A330-300 und Boeing 737 Max im ersten Halbjahr um 30 Prozent beziehungsweise zwölf Prozent gestiegen seien. Andere Modelle verzeichneten Preissteigerungen im hohen einstelligen Bereich.