Avion Express beantragt Luftverkehrsbetreiberzeugnis in Brasilien

Avion Express hat offiziell den Prozess für ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis (Air Operator Certificate, AOC) in Brasilien eingeleitet. Das teilt Avion Express mit.

"Wir wollen den Betrieb in Brasilien bis zum vierten Quartal 2024 aufnehmen", so Darius Kajokas, CEO von Avion Express, in einer Mitteilung des Unternehmens. "Der Betrieb wird mit fünf bis zehn Flugzeugen beginnen, und wir haben das Ziel, Avion Express Brasil bis 2027/2028 auf 25 Flugzeuge zu erweitern."

Die neue Avion Express in Brasilien soll teilweise von Avion Express aus Europa mit Flugzeugen versorgt werden. Avion Express will dabei von der umgekehrten Saisonalität der Märkte profitieren und so für eine höhere Auslastung der Flugzeuge sorgen.

Die ACMI- und Charterfluggesellschaft will über Europa hinweg expandieren und sich dabei zunächst neben Latein- und Südamerika auch zukünftig auf Südostasien fokussieren.