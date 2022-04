Luftfahrtprofessor Dr. Christoph Brützel analysiert die veröffentlichten Pläne für das Aufkommen der Regionalflughäfen im Vergleich zur letzten Planung vor der Pandemie. Entgegen allen politischen und gesellschaftlichen Forderungen zur Konsolidierung der Flughafenlandschaft und Beschränkung von Regionalflugverkehren scheinen die Regionalflughäfen gestärkt aus dem erhofften Ende der Pandemie zu treten.

Das Landschaftsbild der deutschen Verkehrsflughäfen mit regelmäßigem Verkehr hat sich gegenüber der Situation vor der Corona-Pandemie verdichtet. Ursächlich hierfür ist insbesondere die Umstellung zuvor als sogenannte Bedarfsflugverkehre mit regelmäßigen Flugzeiten angebotener Flüge zu und von den Friesischen Inseln auf Liniendienste. Während in den Bundesländern an der Westgrenze das Netz von Flughäfen hoch verdichtet ist, zieht sich von Mecklenburg-Vorpommern bis Bayern ein breiter Streifen, in dem weite Regionen keine Flughafeninfrastrukturen zum Anschluss an die nationale und internationalen Luftverkehrsnetze bieten.

Lage und Größe der deutschen Verkehrsflughäfen © Brützel

Die jüngsten Hintergrundanalysen zu den Flugplänen für den laufenden Sommer haben gezeigt, dass

sich das im Wesentlichen auf Geschäftsreisende fokussierte Angebot innerdeutscher Flugverbindungen durch den Rückzug von Easyjet gegenüber der Situation vor der Pandemie markant konsolidiert hat,

im innereuropäischen Städteverkehr mit geringerem Privatreiseanteil ebenfalls das Angebot zurückbleibt,

der auf Privatreisende zielende Verkehr zu den südlichen Urlaubsgefilden rund um das Mittelmeer an das Niveau vor der Pandemie anschließt und zum Teil sogar darüber hinausgeht,

an den Regionalflughäfen, die sich bereits vor der Pandemie stark auf den Privatreiseverkehr (ethnischen und Urlaubsverkehr) konzentrierten, für den laufenden Sommer vielerorts mehr Kapazitäten angeboten werden als zuvor.

Als besondere Entwicklung erlebt der innerdeutsche Regionalflugverkehr mit kleineren Flugzeugen (weniger als 70 Sitze) entgegen wiederholter und wachsender politischer und medialer Forderungen zu seiner Bannung mit Lübeck Air anscheinend eine Renaissance.

Über den Autor Professor Doktor Christoph Brützel. © Brützel Prof. Dr. Christoph Brützel ist bereits seit über 35 Jahren im Luftverkehrsbereich tätig - zunächst bei Lufthansa, LTU und A.T. Kearney und bis 2020 als Professor für Aviation Management an der IUBH International University – Campus Studies in Bad Honnef aktuell als selbständiger Berater. Kontakt: aviationmanagement@airliners.de

Deutschland bleibt Regionalflugdiaspora

Dennoch erweist sich Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Flächenländern (Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien) unverändert als Regionalflugdiaspora. Eine aktuelle Auswertung des Angebots von Liniendiensten nach Verkehrsflughäfen zeigt, dass in Deutschland die Anzahl der Flughäfen, aus denen Liniendienste angeboten werden, nach wie vor geringer ist, dass aber im Bereich kleinerer Flughäfen mit weniger als 25 Frequenzen im wöchentlichen Linienangebot ein Zuwachs zu verzeichnen ist.

Dieser Zuwachs ist unter Berücksichtigung der EU-Richtlinie zur Beschränkung der Subventionierung von Flughafeninfrastrukturen aus öffentlichen Quellen bemerkenswert.

Die Konzentration der Flughafenlandschaft in Wochenfrequenzen der Linienangebote während der 20. Kalenderwoche 2022 und 2020, Quelle: CH-Aviation © Brützel

Corona-Krise trifft Regionalflughäfen unterschiedlich

Eine Übersicht ausgewählter deutscher Regionalflughäfen zeigt, dass der Verkehr an diesen Flughäfen gegenüber dem Durchschnitt der von der ADV (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen) in ihren Statistiken ausgewiesenen deutschen Verkehrsflughäfen durch die Pandemie etwas geringere Einbrüche erlitten hat. Ging das Passagieraufkommen an den Verkehrsflughäfen insgesamt in 2021 gegenüber 2019 auf weniger als die Hälfte zurück, so sind die in der Tabelle ausgewiesenen Regionalflughäfen mit einem durchschnittlichen Rückgang von rund 45 Prozent weniger betroffen.

Passagierverkehr an ausgewählten deutschen Regionalflughäfen 2021 und 2019, Quelle: ADV, Flughäfen © Brützel

Entgegen dem allgemeinen Trend blieb in Leipzig/Halle und Sylt der Verkehr fast auf dem Niveau vor der Pandemie. Auch Dortmund und der Flughafen Hahn waren weit unter dem Durchschnitt von Corona betroffen. Erfurt-Weimar verzeichnete bei dem bereits vor der Pandemie überschaubaren Angebot ebenfalls geringere Einbußen.

Besonders stark betroffen waren neben Friedrichshafen die Flughäfen Dresden, Nürnberg und der in Konkurs gefallene Flughafen Paderborn/Lippstadt. Auch in Bremen und Münster/Osnabrück brach der Verkehr um rund zwei Drittel ein.

Privatreise stärkt Regionalflughafenangebot

Eine Auswertung der Linienflugplanung zum Stand der zweiten Februarwoche 2022 für eine Maiwoche des Sommerflugplans 2022 gibt Aufschluss über die aktuelle Perspektive des Angebots und seiner Struktur.

Der Linienverkehr an deutschen Regionalflughäfen in Umläufen zwischen dem 16. und 22. Mai, Quelle: CH-Aviation, Airlines, Flughäfen © Brützel

Für die Auswertung wurde der Verkehr in die Kategorien "Privat", "Hubs" und "Städte" aufgeteilt. Als Städteverbindungen wurden solche Verbindungen eingestuft, die auch für den Geschäftsreiseverkehr relevant sind und zu denen mindestens von einem der Flughäfen eine werktägliche Verbindung angeboten wird. Als Privatreisedestinationen wurden alle Verbindungen zu typischen Urlaubszielen und sonstige Angebote mit weniger als fünf wöchentlichen Frequenzen an Werktagen eingestuft.

Die zum 15. Februar 2022 für den Mai noch am Flughafen Weeze geplanten Angebote der Green Airlines (Berlin, München, Usedom) sind nicht enthalten, da sie zwischenzeitlich zurückgezogen wurden.

Wie ein Vergleich zur der Analyse der Flugplanung für den Sommer 2020 im Vorfeld der Pandemie zeigt, liegt das Angebot für den kommenden Sommer mit insgesamt 2055 Linienverkehrsfrequenzen rund 15 Prozent unter dem Niveau vor der Pandemie.

Der Linienverkehr an deutschen Regionalflughäfen in Umläufen zwischen dem 11. und 17. Mai 2020, Quelle: CH-Aviation, Corendon Airlines © Brützel

Die Zahl der deutschen Regionalflughäfen mit Linienangeboten hat sich erhöht, wie bereits aus der Eingangsgrafik ersichtlich. Dies liegt zum einen an der Renaissance des Flughafens Lübeck, zum anderen daran, dass der OFD (Ostfriesischer Flugdienst) seine zuvor als sogenannten Bedarfsflugverkehr durchgeführten Flüge zu den deutschen Nordseeinseln auf Linienflugangebote umgestellt hat.

Mit Ausnahme von Lübeck sind die Angebote für Geschäftsreisezwecke allerdings nur zufällig nutzbar, sodass sie dem Privatreiseverkehr zugeordnet sind.

Insgesamt steigt die Anzahl der Privatreisefrequenzen leicht an (plus 5,0 Prozent), während die Hubanbindung sich weiter verschlechtert (minus 21,7 Prozent) und die für Geschäftsreisende relevanten Angebote im Städteverkehr auf unter die Hälfte zurückgehen (minus 56,8 Prozent). Dabei ist die Entwicklung der Frequenzstruktur an den Flughäfen mit Linienverkehren unterschiedlich.

Veränderung des Verkehrs an deutschen Regionalflughäfen in Umläufen während der 20. Kalenderwoche 2022 im Vergleich zu 2019, Quelle: CH-Aviation, Corendon Airlines © Brützel

Mit Ausnahme der Sonderentwicklung am Flughafen Lübeck steigen die für Geschäftsreisen nutzbaren Angebote nur am Hahn, wo Ryanair die Anbindung seiner Basis in London aufgestockt hat. Die Hubanbindung verbessert sich nur in Sylt (nach München), im Übrigen aber verschlechtert sie sich durchgängig.

Lag der Anteil der auf den privaten Flugverkehr abstellenden Angebote vor der Pandemie noch bei 45 Prozent, so liegt er für den kommenden Sommer bei 55 Prozent. Die Struktur hat sich wenig überraschend weiter in Richtung Privatreiseverkehre verschoben. Alle Marktprognosen für den kommenden Sommer gehen für die Privatreise von einem Nachholbedarf im Nachgang der Pandemie aus, während bei der Geschäftsreise die Nachfrage auch dauerhaft kaum auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehren wird, da nach der intensiven Übung der vergangenen Jahre viele Kontakte und Konferenzen auch zukünftig virtuell wahrgenommen werden dürften.

Verkehrsstruktur deutscher Regionalflughäfen in Linienverkehrumläufen zwischen dem 16. und 22. Mai 2022, Quelle: CH-Aviation © Brützel

Von den Low-Cost-Carriern (LCC) und Urlaubsfliegern angebotene Privatreiseverbindungen zu Warmwasser- und Städtereisezielen dominieren die Provinz und die klassischen LCC-Abflugbasen in Weeze, am Hahn, in Memmingen und in Karlsruhe/Baden-Baden. Aber auch an den anderen Regionalflughäfen gewinnen Urlaubsdestinationen, zu denen bei jedem Flug mehr als 180 Sitze unterwegs sind, herausragende Bedeutung.

So wird die Lastigkeit des Linienangebots an den deutschen Regionalflughäfen auf dem Privatreiseverkehr bei Auswertung der angebotenen Sitze noch deutlicher.

Die Verkehrsstruktur deutscher Regionalflughäfen in angebotenen Sitzplätzen der Linienverkehrumläufe zwischen dem 16. und 22. Mai 2022, Quelle: CH-Aviation © Brützel

Der Anteil des Privatreiseverkehrs liegt dann für die der Analyse zugrundeliegende Maiwoche über 60 Prozent des gesamten Angebots. Auf die gesamte Flugplanperiode bezogen dürfte er noch deutlich höher liegen.

Regionalflugangebote mit weniger als 70 Sitzen beschränken sich neben den Inselflugdiensten auf einzelne Angebote aus Saarbrücken, Mannheim und Lübeck, die von DAT, Rhein-Neckar-Air und der dänischen Air Alsie im Auftrag von Lübeck Air operiert werden.

Ob derartige Angebote eine dauerhafte Chance im Markt haben, erscheint aber mehr als zweifelhaft. Ein Vergleich des Bedienungsbildes zwischen 2020 und 2023 zeigt, dass von den 2020 angebotenen Diensten mit Regionalfluggerät nur wenige übrig geblieben sind. Die wenigen Verbliebenen wurden mehr oder weniger zusammengestrichen. Die neuen Regionalfluglinienangebote rekrutieren sich aus Inselflugdiensten und dem "Experiment Lübeck", das wohl dauerhaft von Zuwendungen förderungswilliger Patrioten abhängig bleiben wird.

Regionalflugangebot unter 70 Sitzen pro Flug, Quelle: CH-Aviation © Brützel

Die internationalen Strecken bedienen Destinationen, die bei der Zahl der Frequenzen allein für den touristischen Privatreiseverkehr relevant sind, in dem aber die erforderlichen Durchschnittspreise in der Konkurrenz zu den Airbus A320 und Boeing 737 der Wettbewerber aus alternativen Abflughäfen schwer erzielbar sein werden.

Nach Krakau fliegt Ryanair dreimal wöchentlich ab Berlin, nach Olbia geht es mit Easyjet täglich ab Berlin, mit Eurowings dreimal wöchentlich von Hamburg aus, unter anderem am selben Verkehrstag (Freitag) wie Lübeck Air. Nach Salzburg fliegt Eurowings täglich aus Hamburg und Berlin und nach Zadar machen Ryanair und Eurowings aus Hamburg und Berlin Konkurrenz.

Die innerdeutschen Destinationen dürften sich nur bei Geschäftsreise-Yields rechnen. Wer da nicht wie in Stuttgart um die Mittagszeit fliegen (Stuttgart) und übernachten will (außer München am Mittwoch), der stellt sein Auto lieber gleich in Hamburg an den Flughafen. Lübeck Air wird es hier nicht besser gehen als Green Airlines bei den ab April angekündigten Flügen von Weeze nach Berlin und München. Dieses Angebot wurde bereits wieder aus dem Markt genommen. Ohne dauerhafte Subventionierung haben allein die Inselhopper und die Relation Friedrichshafen - Düsseldorf eine wirtschaftlich tragfähige Perspektive.

Hubanbindung – nicht immer hochwertig

Die Hubanbindung hat sich wie dargestellt gegenüber der Situation vor Corona weiter verschlechtert. In der Ausgangssituation waren außer Erfurt und Saarbrücken alle nicht von den LCC beherrschten Regionalflughäfen an das internationale Luftverkehrsnetzt angebunden. Nun gibt es auch aus Rostock keine Hubanbindung mehr. In Dortmund und Paderborn hat die Anbindung keine Tagesrandqualität mehr.

Die Hubanbindung deutscher Regionalflughäfen in Wochenfrequenzen zwischen dem 16. und 22. Mai 2022, Quelle: CH-Aviation © Brützel

Von den untersuchten Flughäfen werden in der 20. Kalenderwoche 2022 zwei Drittel aller Zubringerflüge zu den Drehkreuzen des Lufthansa-Konzerns angeboten. British Airways bringt allein aus Hannover London-Heathrow zu. Air France/KLM hält die Fahnen in Hannover und Nürnberg hoch. An diesen Flughäfen hält der Lufthansa-Konzern mit der Anbindung an alle seine vier Hubs dagegen. Nur Nürnberg - München wurde aus dem Programm gestrichen und auf eine Busverbindung verlegt.

Turkish Airways scheint weiter auf dem Rückzug aus der Fläche. Bremen wurde gegenüber dem Programm vor der Pandemie gestrichen, sodass nur noch Hannover und Nürnberg an das Netz nach Asien und Afrika via Istanbul angeschlossen sind, wo einstmals sogar von Friedrichshafen geflogen wurde.

Mit Ausnahme von Hannover und Nürnberg positioniert ausschließlich die Lufthansa-Gruppe Flugzeuge an Regionalflughäfen, um frühe Morgenabflüge zu ihren Hubs zu organisieren.

Regelmäßige Nonstop-Städteverbindungen nur im Einzelfall

Ohne Umsteigen geht es für Geschäftsreisende mit dem Anspruch täglicher Verbindungen unverändert nur im Einzelfall.

Die Nonstop-Städteverbindungen deutscher Regionalflughäfen ab fünf und mehr Wochenfrequenzen zwischen dem 16. und 22. Mai 2022, Quelle: CH-Aviation © Brützel

Innerdeutsch ist neben den bereits genannten vereinzelten Städteverbindungen mit Regionalgerät nur noch Eurowings unterwegs. Die Lufthansa-Tochter verbindet bei entsprechender Nachfrage und Distanz mit den Großflughäfen. In Dortmund betreibt Wizz Air eine intensive Anbindung von ihren Basen in Osteuropa und Südosteuropa. Insbesondere die bis zu viermal tägliche Verbindung nach Katowice ist bemerkenswert. Damit schiebt sich Dortmund in diesem Segment an die Spitze aller deutschen Regionalflughäfen, wenn es um Städteverbindungen geht.

Alle anderen Ziele sind mit vereinzelten Ausnahmen, wenn überhaupt, nur mit Umsteigen in Frankfurt und/oder München zu erreichen. In vielen Regionalflughäfen gibt es überhaupt keine für Geschäftsreisende relevante Verbindungen.

Urlaubsreiseverkehr: Corendon und Sundair bedienen die Provinzen

Allein im Privatreisemarkt übersteigt das geplante Angebot bereits in diesem Sommer die geplante Kapazität im Vorfeld der Pandemie. Alle setzen darauf, mit ihren unterbeschäftigten Flotten und Crews am tatsächlichen oder auch nur herbeigewünschten Nachholbedarf für Flüge an die Sonne teilzuhaben. Um die vor der Pandemie heraufbeschworenen Klimaschäden durch die hiermit verbundenen CO2-Emissionen ist es seit der Kriegslage in der Ukraine aktuell ruhiger geworden. Dies mag die Hoffnungen beflügeln.

Ein Vergleich der Marktanteile zeigt, dass sich diese verschoben haben und dass in Lübeck und im Inselflugangebot neue Player im Linienmarkt antreten.

Die Verkehrsanteile von Low-Cost und Ferienflug an deutschen Regionalflughäfen in Linienverkehrfrequenzen zwischen dem 16. und 22. Mai 2022, Quelle: CH-Aviation © Brützel

Die Verkehrsanteile von Low-Cost und Ferienflug an deutschen Regionalflughäfen in Linienverkehrfrequenzen zwischen dem 11. und 17. Mai 2020, Quelle: CH-Aviation © Brützel

Corendon war bereits vor der Pandemie für Air Berlin in die Bedienung der Regionalflughäfen eingestiegen. Nun baut sie die Position in der Fläche aus und ist mit wöchentlich 189 Frequenzen deutlich an die führenden LCC Wizz Air und Ryanair herangerückt. In Rostock, Erfurt, Münster und Nürnberg ist Corendon der größte Anbieter. In Friedrichshafen wurde diese Position allerdings an Wizz Air abgetreten.

Sundair etabliert sich als weiterer Partner der Provinz in Kassel und Lübeck. Aber auch in Bremen und Dresden ist Sundair Marktführer für Privatreisedestinationen.

Wizz Air dominiert neben Friedrichshafen (rund 50 Prozent Marktanteil) insbesondere in Memmingen (rund 60 Prozent) und Dortmund (rund 75 Prozent).

Ryanair bleibt insgesamt der größte Anbieter von Privatreiseflügen an den Regionalflughäfen. Neben den Basen am Hahn, in Weeze und in Karlsruhe/Baden-Baden übernachten auch in Nürnberg und Dortmund Flieger und Crews. Außerdem werden Münster und Dresden angeflogen.

Eurowings bedient die deutschen Regionalflughäfen im Wesentlichen von seiner Basis in Palma. Nur in Dortmund (2/7 Split), Hannover (2/7 Thessaloniki, 1/7 Pristina) und in der Bedienung von Westerland (5/7 Düsseldorf, 1/7 Stuttgart) werden Ausnahmen gemacht.

Condor ist nur noch in Leipzig präsent und kommt nur gelegentlich in Nürnberg (4/7) und Friedrichshafen (1/7) im Mittagsumlauf aus Mallorca vorbei.

Auch Sunexpress fliegt nurmehr fünf Regionalflughäfen an. 2020 waren es noch sieben.

Tuifly hat die im Februar noch für Saarbrücken, Paderborn und Karlsruhe veröffentlichten Linienangebote zwischenzeitlich auf Charterflüge, die von der lettischen Smartlynx operiert werden, umgestellt. Linienangebote aus den untersuchten Quellflughäfen werden nur noch aus Hannover mit eigener Flotte operiert.

Der OFD (Ostfriesischer Flugdienst) veröffentlicht seine Inselflugdienste nach Borkum und Helgoland im Linienmarkt. Gemessen an der Anzahl der Flüge sind diese Dienste durchaus relevant. Der Kapazitätsanteil ist mit nur acht Passagiersitzen je Frequenz natürlich nur marginal.

Wie geht es weiter?

Zusammenfassend ist die Lage der deutschen Regionalflughäfen unverändert grenzwertig. Auch wenn die Hoffnung bestehen mag, dass die Menschen Sehnsucht nach der Ferne haben, scheint die Kapazität im Markt für diesen Sommer doch übersetzt. Das hier dargestellte Angebot für eine Maiwoche ist gegenüber dem Hochsommer noch sehr reduziert. Die Auslastungen sind offenbar derzeit noch nicht besonders auskömmlich. Rund einen Monat vor Abflug werden Flüge nach Mallorca vielfach erneut zu Ramschpreisen angeboten:

Die One-Way-Flugangebote von deutschen Regionalflughäfen aus nach Palma de Mallorca, in Grün Direktverbindungen, in Schwarz Umsteigeverbindungen, Quelle: Kiwi.com © Brützel

Die besonders preisaggressiven Angebote kommen, wenig verwunderlich, von Ryanair, wobei die Basispreise ohne Gepäck und jegliche Extras offenbar teils unter den je Passagier zu zahlenden Passagiersteuern und Entgelten angesetzt sind. Wo Ryanair nicht im Markt ist (in der Tabelle alle Flughäfen ab Hannover), sind die Preise zwar teils etwas höher, die vielfach wegen der massiv gestiegenen Kerosinpreise angekündigten Preissteigerungen scheinen aber einmal mehr im Wettbewerb den vom Verfasser erläuterten Kartoffeltheorem zum Opfer zu fallen.

Mit den vorhandenen Geschäftsmodellen im Passagierluftverkehr (Netzcarrier, LCC, Urlaubsflieger) wird sich an dieser Situation auch bei weiteren Kostensteigerungen und wieder auflebender Klimadiskussion nicht viel ändern. Mit einer Rückkehr der klassischen Regionalflugangebote ist bei den hohen Stückkosten kleinerer Fluggeräte mit klassischer Triebwerkstechnologie nicht zu rechnen.

Als Hoffnungsträger für dieses Segment könnten sich allenfalls elektrisch getriebene Flugzeuge erweisen. Während im Bereich der Flugzeugmuster mit mehr als 50 Sitzen die Entwicklungen unverändert im Bereich des Grundlagenstudiums stehen, sind mit Flugzeugen wie Eviation Alice inzwischen Flieger in der Erprobung, deren Anschaffungspreise und ausgewiesene Betriebskosten von 250 US-Dollar beziehungsweise 200 US-Dollar pro Flugstunde neue Marktsegmente eröffnen könnten. Bei operativen Kosten von sieben bis zehn US-Cents pro Sitzkilometer könnten auch Linienangebote von Flughäfen wie Saarbrücken, Lübeck, Rostock, Erfurt oder gar Kassel durchaus Sinn machen.