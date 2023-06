Kurzmeldung Aviareps wird Generalverkaufsagent für Gol Linhas Aéreas in Deutschland

Die brasilianische Fluggesellschaft Gol Linhas Aéreas hat am 1. Juni die Repräsentanzagentur Aviareps zu ihrem General Sales Agent (GSA) in 18 Ländern weltweit ernannt. Demnach wird Aviareps die Airline auch in Deutschland mit Sales-, Reservierungs- und Ticketingdienstleitungen unterstützen, wie Aviareps bekanntgibt.