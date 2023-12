Avia Solutions Group verlegt Frachtflüge von Frankfurt Hahn nach Köln/Bonn

Die Avia Solutions Group wird im Auftrag von Maersk vom Flughafen Köln/Bonn Flüge in die USA aufnehmen und damit einen Teil ihrer Flüge von Frankfurt-Hahn verlagern. Der Flughafen im Hunsrück in Rheinland-Pfalz weiß davon jedoch nichts.

Boeing 747F von ASL Airlines Belgium am Flughafen New York JFK.

Die Avia Solutions Group hat einen Teil ihrer Frachtflüge vom Flughafen Hahn (HHN) zum nahe gelegenen Flughafen Köln/Bonn (CGN) verlegt. Damit nutzt die virtuelle Airline nun zwei Flughäfen in Mitteleuropa, die beide für den 24-Stunden-Betrieb zugelassen sind. Auftraggeber ist der dänische Reederei-Riese Maersk mit seiner Frachttochter Maersk Air Cargo. Die Flüge ab Köln gehen nach Greenville-Spartanburg (GSP) in South Carolina, um die US-Produktionsstätte des Automobilherstellers BMW mit Teilen und Komponenten zu versorgen.

Die Frachtflüge ab Köln/Bonn, die donnerstags und sonntags stattfinden, werden entweder von Air Atlanta Icelandic oder ASL Airlines Belgium durchgeführt. Während der Flughafen Köln/Bonn für den operativen Betrieb zuständig ist, übernimmt Dnata vor Ort das Frachthandling.

"Wir sind stolz darauf, dass unser Cargo-Vertriebsteam unter der Leitung von Andrea Tony Geslao mit Maersk einen starken neuen Partner für den Flughafen Köln/Bonn gewonnen hat", sagt Tobias Lyssy, Leiter Vertrieb und Marketing am Köln/Bonn Airport.

Auf die Frage nach der Streichung der beiden Transatlantikflüge antwortete Roger Scheifele, Vertriebsleiter des Flughafens Hahn, dass Maersk und die Avia Solutions Group zunächst nur Testflüge in Köln durchführen werden. Eine endgültige Entscheidung über den Umstieg sei seines Wissens noch nicht gefallen. Obwohl CGN für Fluggesellschaften deutlich teurer sei als HHN, habe Magma in CGN eine Wartungsbasis, die den Flugbetrieb unterstütze, räumte Scheifele ein. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass weiterhin sechs bis sieben Boeing-747-Frachtflüge pro Woche im Auftrag von Magma/Maersk von HHN nach CGN starten werden.

Weitere Flüge möglich

Nach Informationen von CargoForwarder Global plant Maersk/Magma nun eine dritte wöchentliche Frequenz zwischen CGN und GSP. Wann dies geschehen wird, ist jedoch noch unklar. Die Maersk-Luftverkehrssparte ist bereits seit einiger Zeit in CGN aktiv, wie ihre Dienste für UPS und eine in CGN stationierte Boeing 767F zeigen, die innerhalb des Netzwerks des US-Integrators fliegt.

Nach Angaben der CGN-Geschäftsführung erwägt Maersk auch die Ausweitung ihres Engagements auf weitere Strecken von und nach CGN. Dies ist das Ergebnis eines Treffens zwischen den beiden Parteien am vergangenen Mittwoch. "Unserer Meinung nach wäre die Bedienung einer weiteren Destination in den USA eine realisierbare Option", erklärt Andrea Tony Geslao, Head of Sales CGN, ohne einen bestimmten Flughafen zu nennen. Auch Zubringerflüge zwischen CGN und Billund in Mitteldänemark sind seiner Meinung nach eine Option, da der Zubringerverkehr auf der Straße auf der rund 550 Kilometer langen Strecke wegen der Dauerbaustellen rund um den Hamburger Elbtunnel ein Lotteriespiel sei.

Große Frachtflugzeuge wie die Boeing 747 oder die von Maersk Air Cargo bestellte künftige Boeing 777 wären dafür allerdings zu groß. Stattdessen könnte die kleinere Boeing 767F eine sehr praktische Lösung sein, sagt der Manager.

Derzeit befindet sich die Frachterflotte von Maersk Air Cargo noch im Aufbau. Die Vision des Unternehmens ist es, etwa ein Drittel der jährlichen Gesamttonnage mit eigenen Frachtern und im eigenen kontrollierten Frachtnetz zu transportieren. Dies will der Newcomer durch eine Kombination aus geleasten und eigenen Flugzeugen erreichen.

Die restlichen Kapazitäten sollen laut Maersk von kommerziellen Fluggesellschaften und Charterflugbetreibern bereitgestellt werden.

Hinweis: Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zunächst bei unserem Partner Cargoforwarder erschienen.