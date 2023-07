Avia Solutions Group übernimmt UK-Fluggesellschaft

Die Avia Solutions Group hat den britischen Charter-Anbieter Synergy Aviation übernommen, die anschließend in Ascend Airways umbenannt werden soll. Das neuerworbene Unternehmen soll es dem ACMI-Anbieter nach eigenen Angaben ermöglichen, ihre Position auf dem britischen Luftfahrtmarkt zu stärken.

Synergy Aviation verfügt über ein Air Operator Certificate (AOC) und eine Betriebsgenehmigung des Typs B der britischen Luftfahrtbehörde CAA.

Laut Alastair Willson, der die Leitung und Entwicklung des Charter- und ACMI-Geschäfts der Avia Solutions Group in Großbritannien übernehmen wird, wird die Ausstellung eines lokalen Luftverkehrsbetreiberzeugnisses britischen Airlines, Charterkunden und Verbrauchern zugute kommen.

"Unser unmittelbarer Fokus liegt auf der Zusammenarbeit mit der britischen Luftfahrtbehörde, um eine Betriebsgenehmigung vom Typ A zu erhalten, die es uns ermöglichen wird, bis Ende des Jahres ACMI- und Charterdienste mit Flugzeugen mit einer Kapazität von 180 bis 200 Sitzen anzubieten", erklärt Wilson.

"Unser Ziel ist es, unseren britischen Kunden dann Flugzeuge und Besatzungen vor Ort zur Verfügung zu stellen, um einen flexibleren und zuverlässigeren Service zu bieten und Betriebsunterbrechungen zu minimieren", fügte er hinzu.

Die aus Litauen stammende und in Irland ansässige Avia Solutions Group mit einer Flotte von 180 Flugzeugen ist die Muttergesellschaft von Smartlynx Airlines, Avion Express, Bluebird Nordic, Klasjet und Magma Aviation.

Die Gruppe verfügt über zehn Luftverkehrsbetreiberzeugnisse und hat ehrgeizige Expansionspläne in Lateinamerika, Südostasien und Australien. Das Unternehmen plant in Kürze ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis in Indonesien zu erhalten und damit seine derzeitige Präsenz auf mehr als 68 Länder weltweit auszuweiten.