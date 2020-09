Schweiz, Zürich: Bänder mit der Aufschrift "Remove Before Flight" sind an einem Flugzeug der Schweizer Fluggesellschaft Swiss befestigt.

Bodenverkehrsdienste & Luftsicherheit

In der Zukunft sollen auf dem Vorfeld Fahrzeuge ohne Fahrer unterwegs sein. Den vielen Möglichkeiten stehen aber auch noch viele technischen Hürden gegenüber. Für erste Tests bietet sich jetzt der "Innoairport" Rostock-Laage an. Weiterlesen

Der Fachverband der deutschen Flughafenzulieferer, die "German Airport Technology & Equipment e.V.", lädt zum Innovationsforum "GATE FUTURE" ein. Am 9. September geht es in Berlin um Zukunftskonzepte für Flughäfen in und nach der Krise. Weiterlesen