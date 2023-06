Autonomer Roboter "Evobot": Praxistest am Münchner Flughafen erfolgreich

Der autonome Roboter "Evobot" des Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) hat erste Testfahrten am Münchner Flughafen unternommen. Der Transportroboter ermöglicht durch seine Arme eine adaptive Lastenaufnahme.

Der Evobot kann nach Institutsangaben Gefahrgüter handhaben, Pakete für längere Strecken transportieren, Mitarbeiter bei Hebe- und Überkopfarbeiten entlasten, Material beschaffen oder auch bei Be- und Entladung von Flugzeugen unterstützen.

Dabei erreicht er eine Maximalgeschwindigkeit von 60 km/h und kann eine Traglast von bis zu 100 Kilogramm transportieren, heißt es.

Der Evobot fährt auf zwei Rädern und kann den Angaben nach allein oder im Schwarm agieren. Der Betrieb sei sowohl indoor als auch outdoor möglich.

Der Flughafen München begrüßt die Initiative, Abfertigungsprozesse zu optimieren und zu digitalisieren.

Der Evobot soll die tägliche Arbeit der Mitarbeiter im Frachtbereich erleichtern und den Arbeitsplatz attraktiver machen, so Flughafenchef Jost Lammers.

Das Potenzial dieser Entwicklung sei enorm, sagt auch Professor Michael ten Hompel, geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer IML.

Der Evobot sei der Beginn einer neuen Population autonomer Fahrzeuge und Roboter an Flughäfen. Die Arme und die Fortbewegung auf zwei Rädern würden in die humanoide Zukunft der Robotik weisen, so Hompel.

