Die unmittelbaren Folgen des Germanwings-Streiks sind überschaubar

Der Streik bei Germanwings betrifft fast nur Inlandsverbindungen. Die betroffenen Flughäfen geben sich weiter gelassen. Im Lufthansa-Konzern herrscht Unverständnis über die Haltung der Ufo zum Tarif-Angebot vom Wochenende.

Flugzeuge in Eurowings- und Germanwings-Farben treffen sich am Flughafen Düsseldorf. © AirTeamImages.com / Mehrad Watson

Wegen des Flugbegleiter-Streiks bei der Lufthansa-Tochter Germanwings sind auch am Dienstag zahlreiche Flieger am Boden geblieben. Rund 60 Verbindungen, in der großen Mehrheit Inlandsflüge, wurden gestrichen, wie Eurowings mitteilte.

Der Schwerpunkt lag laut einer aktuellen Übersicht auf der Eurowings-Homepage am Flughafen Köln/Bonn mit insgesamt 22 gestrichenen Verbindungen. "Es ist total überschaubar und absolut ruhig", sagte eine Sprecherin des Flughafens. Vor allem innerdeutsche Strecken - unter anderem von und nach Berlin oder München - seien betroffen. Die Passagiere hätten sich aber rechtzeitig informiert. An Neujahr sollen der Sprecherin zufolge noch mal 30 Flüge ausfallen.

Der Streik hatte in der Nacht zum Montag um null Uhr begonnen und soll bis Mittwoch um Mitternacht dauern. Germanwings fliegt mit 30 Maschinen für Eurowings und bestreitet damit rund 20 Prozent des Flugbetriebs. Rund 180 Flüge werden insgesamt wohl nicht stattfinden.

In dem Tarifstreit geht es um die Teilzeitregelungen für die laut der Gewerkschaft UFO "fast ausschließlich weiblichen Flugbegleiterinnen". Germanwings hatte am Samstag den Tarifvertrag Teilzeit der Lufthansa "vollumfänglich und mit sofortiger Wirkung" angeboten. UFO wies das Schlichtungsangebot umgehend zurück. Eurowings warf Ufo daraufhin vor, dass es ihr nicht mehr um Inhalte gehe. Man sei der Arbeitnehmerseite am Wochenende weit entgegenkommen, die Teilzeitregelungen der Lufthansa seien mit die besten der Branche.

Hinter dem Arbeitskampf von UFO steht ein erbitterter Streit zwischen der Flugbegleitergewerkschaft und der Lufthansa: Der Konzern zweifelt die Vertretungsbefugnis von UFO für das Kabinenpersonal an und sieht die "Gewerkschaftseigenschaft" ungeklärt. Das Vertrauensverhältnis ist nachhaltig gestört.

