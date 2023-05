Auswertung: Geschäftsreisende bevorzugen Bahn gegenüber Flugzeug

Geschäftsreisen mit der Bahn werden angeblich immer beliebter: Deutschland, Großbritannien und Frankreich erleben einen Anstieg von bis zu 55 Prozent. Der Trend zeichnet sich in ganz Europa ab und wird nicht nur vom Umweltbewusstsein getrieben.

Eine Untersuchung hat ergeben, dass Geschäftsreisende in Europa vermehrt auf die Bahn als Transportmittel setzen. Untersucht wurden die drei größten Märkte, um festzustellen, ob es einen Trend von Flug zu Zug gibt. Dabei wurde das vierte Quartal 2022 mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 verglichen.

Deutschland, Großbritannien und Frankreich zeigen demnach einen klaren Trend bei Geschäftsreisen mit der Bahn, so die Auswertung einer Business-Travel-Management-Plattform, über die "Der Mobilitätsmanager" berichtet.

In Deutschland stieg der Anteil der geschäftlich Zugreisenden um 50 Prozent, in Großbritannien sogar um 55 Prozent. Auch in Frankreich gibt es eine deutliche Verschiebung von Flug zu Zug, wo der Anteil der Business-Trips mit dem Zug um 47 Prozent gegenüber dem Flugzeug anstieg.

Diese Länder stehen laut Studie für eine gesamteuropäische Entwicklung, bei der ähnliche Tendenzen in anderen Ländern des Kontinents beobachtet werden.

Im Vergleich zur Nutzung von Mietwagen ist der Trend von Flug zu Zug besonders deutlich. Bei Geschäftsreisen innerhalb Deutschlands hat die Bahn als Verkehrsmittel klar die Nase vorn.

Nicht nur Umweltaspekte

Der Umweltaspekt und entsprechende Richtlinien durch Arbeitgeber spielen dabei ebenso eine Rolle wie der Preis beziehungsweise die Inflation, die den Umstieg vom Flugzeug auf den Zug zusätzlich begünstigen.

Flüge waren nach Corona zum Teil deutlich teurer geworden. Zudem ist das Angebot beispielsweise für innerdeutsche Flüge noch lange nicht wieder auf Vor-Corona-Niveau.

Gleichzeitig gibt es mehr intermodale Angebote, etwa durch den Star-Alliance-Beitritt der Deutschen Bahn.