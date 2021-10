Kurzmeldung Auswärtiges Amt warnt vor Reisen in die Türkei

Da die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in der Türkei wieder stark angestiegen ist, gilt das Land zurzeit als Hochrisikogebiet. Wer trotzdem in die Türkei reisen möchte, muss entweder vollständig geimpft oder genesen sein, oder einen negativen Corona-Test vorweisen können, so das Auswärtige Amt.