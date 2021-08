Austrian testet Gepäckaufgabe im Zubringerzug - aber nicht für große und schwere Koffer

Umsteiger vom Zug zum Flug können in Österreich testweise ihr Gepäck bereits im Zug aufgeben. Der Mehrwert bleibt aber überschaubar, denn ausgerechnet schwere und große Koffer sind bei dem Pilotprojekt ausgenommen. Ein echter Check-In-Service bereits am Bahnhof sieht anders aus.

Es gilt als ein Hauptproblem beim Umstieg vom Kurzstreckenzubringer auf die Bahn: Die fehlende Möglichkeit zur Gepäckaufgabe am Bahnhof. Austrian Airlines geht das jetzt mit einem Pilotprojekt mit den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) an und sammelt die Koffer von intermodalen Umsteigern immerhin bereits im Zug auf der Fahrt zum Flughafen ein.

Die Gepäckaufgabe, die während der Testphase von 23. August bis 31. Oktober direkt in ausgewählten "Railjet"-Zügen ab Linz und Salzburg nach zum Wiener Flughafen möglich ist, mache die "Zug zum Flug"-Anreise noch leichter, teilten beide Unternehmen jetzt mit.

Das Gepäck werde dabei von mitfahrenden Austrian-Beschäftigten im Zug mit einem Baggage Tag zur Zieldestination versehen. So starte die Reise "ganz unbeschwert". Nach Ankunft am Flughafen Wien könnten sich die Umsteiger dann ohne Umwege zu ihrem Gate begeben, ohne noch den Koffer einchecken zu müssen.

Im Detail liest sich das Ganze dann allerdings doch wie sehr viel Self-Service: "Wir drucken für Sie den Gepäckanhänger aus. Befestigen Sie den Gepäckanhänger wie gewohnt an Ihrem Gepäckstück", heißt es in der Kundeninformation zum Pilotprojekt. Anschließend müssen die Fahrgäste den Koffer dann noch zu einem mit "AIRail"-Logo gekennzeichneten Gepäckregal im Zug bringen. Erst von dort übernimmt Austrian den Weitertransport zum Flughafen.

"Zu schweres Gepäck" ist ausgenommen

Damit ist der neue Ansatz zwar ähnlich, aber nicht ganz mit den bereits lange wieder eingestellten Check-In-Möglichkeiten vergleichbar, die Lufthansa für Kunden auf einigen Zugverbindungen für Flüge ab Frankfurt angeboten hatte. Damals gab es echte Check-In-Schalter im Bahnhof. Die Kunden mussten das Gepäck also nicht einmal in den Zug tragen. Genau nach diesem Prinzip funktioniert der In-Town-Check-In auch in zahlreichen anderen Ländern.

Und so hat der testweise Austrian-Test ohne echte Check-In-Schalter auch einen weiteren großen Nachteil: Für Sport- und Großgepäck, Tiertransporte oder "zu großes oder zu schweres Gepäck" kann im Zug kein Gepäckanhänger ausgestellt werden. "Bitte checken Sie in diesem Fall Ihr Gepäck wie gewohnt im Check-in Bereich am Flughafen Wien ein", heißt es dazu lapidar. "Und schleppen Sie es vorher durch den Zug oder fliegen sie einfach oder nehmen Sie das Auto", wird so manch' ein Gast in Gedanken wohl hinzufügen.