Austrian öffnet Lounge in Wien Ende September

Austrian Airlines öffnet am 29. September ihre Business Lounge Schengen am Flughafen Wien wieder für Passagiere. Das teilte die Lufthansa-Tochter mit. Die Lounge war seit Mitte März geschlossen. Künftig wird Caterer DoN für das kulinarische Angebot sorgen. Zuvor belieferter Do & Co die Lounges.