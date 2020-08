Austrian fordert Corona-Tests statt Einreiseverbote

Flugzeuge der Lufthansa stehen während der Corona-Krise am Boden.

Das staatliche Rettungspaket für die Lufthansa wackelt gewaltig. Nicht nur Großaktionär Thiele will nachverhandeln, auch Gewerkschaften melden sich mit neuen Forderungen. Der Konzern selbst braucht wegen anderer Staatshilfen weniger Geld und Deutschland stört sich an den Wien-Klauseln in Österreich.