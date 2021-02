Austrian baut Langstreckenangebot wieder leicht aus

Austrian Airlines bietet künftig wieder mehr Langstreckenflüge an. Ab Mai geht es zusätzlich jeweils dreimal pro Woche nach Montreal und New York JFK. Da bisher bereits Newark im Angebot war, erhöhe sich die Gesamtzahl der Flüge nach New York somit auf acht Verbindungen pro Woche. "Mit fünf Destinationen in Nordamerika und drei in Asien, darunter Tokio und Bangkok, ist unser Langstreckenangebot im Sommer wieder im leichten Steigflug", so CCO Michael Trestl.