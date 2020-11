Austrian wird Apple-Reseller

Not macht erfinderisch: Nachdem Austrian Airlines in der Corona-Krise bereits mit Popup-Stores in der Innenstadt versucht hat, den Retail-Bereich am Laufen zu halten, wird der "Austrian Jetshop" jetzt online zum Reseller für Apple-Produkte. Laut Mitteilung gibt es zudem neue Designer-Masken mit dem Logo der Airline.