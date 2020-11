Austrian Airlines schließt Technik in Graz

Austrian Airlines schließt nach der Crew-Basis auch die Technikabteilung am Flughafen Graz, berichtet "Aviation.direct". Die Lufthansa-Tochter will alle Flugzeuge künftig in Wien stationieren. Den betroffenen Mitarbeitern soll ein Wechselangebot nach Wien vorliegen.