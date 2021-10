Austrian Airlines erweitert ihre Premium Economy Class von derzeit 18 Plätzen auf 30 Plätze in allen 767-Maschinen. Der Umbau der Flotte wird im ersten Quartal 2022 durchgeführt, teilte die Lufthansa-Tochter mit. Mit Sommerflugplan werden die drei Maschinen, die primär Ziele in Nordamerika bedienen, in der neuen Kabinenkonfiguration fliegen.