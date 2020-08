Austrian Airlines nimmt zehn Reiseziele wieder in den Flugplan auf

Seit Anfang August fliegt die österreichische Airline wieder einmal die Woche Ziele in Griechenland, Sardinien, Sizilien und Ibiza von Wien aus an. Im September will Austrian jeden Samstag Gran Canaria und Teneriffa ansteuern, so die Fluggesellschaft.