Austrian Airlines startet mit einer neuen Markenkampagne in die Sommersaison. Wie die Österreicher mitteilen, basiert die Kampagne auf dem Image der Reisedestination Österreich. Damit wolle die Airline eine emotionale Bindung zur Marke in Verbindung mit dem kulinarischen Angebot an Bord ein authentisches Reiseerlebnis bewirken.