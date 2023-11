Austrian Airlines fliegt ab Januar mit Boeing 777 nach Berlin

Austrian Airlines will auf der Verbindung zwischen Wien und Berlin eine Boeing 777 einsetzen. Die Maschine soll im ersten Quartal des nächsten Jahres zum Einsatz kommen, wie "Aero Routes" berichtet.

Laut Flugplan soll das Großraumflugzeug vom 8. Januar bis zum 4. März auf der Route fliegen. Die Boeing 777 soll dabei immer montags für einen Umlauf zwischen Wien und Berlin verkehren.

Dafür vorgesehen sind die Flüge OS235 nach Berlin und OS236 zurück nach Wien. Abflug in Wien ist um 17:40 Uhr, Ankunft in Berlin erfolgt um 18:50 Uhr. Der Rückflug startet um 20:05 Uhr in Berlin und landet laut Plan um 21:15 wieder in Wien.