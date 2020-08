Austrian Airlines nimmt weitere Destinationen auf

Austrian Airlines nimmt weitere Destinationen in den Flugplan auf. So fliegt die Lufthansa-Tochter bereits wieder dreimal pro Woche von Wien nach Erbil. Laut Mitteilung steht Köln ab dem 31. August wieder zweimal auf dem Flugplan. Am dritten September starten wieder Maschinen nach Amman. Der Restart nach Tel Aviv ist für 14. September geplant.