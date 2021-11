Austrian Airlines wird am 13. November ohne Voranmeldung zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr in einer Boeing 777 Corona-Impfungen anbieten, teilte die Airline mit. Das Angebot kann sowohl für die Erst-, als auch Zweit- und Booster-Impfung genutzt werden. Der Biontech-Impfstoff reicht für bis zu 300 Personen. Es gilt das "first come – first serve"-Prinzip.