Austrian Airlines bekommt A320 Neos

Austrian Airlines wird noch in diesem Jahr ihren ersten Airbus A320 Neo einflotten. Erste Flugziele stehen auch schon fest. Die Airline hat ihre Flotte in den vergangenen Jahren vereinfacht.

Die österreichische Lufthansa-Tochter wird noch in diesem Jahr erstmalig A320-Neo Maschinen einflotten. "Zwischen August 2022 und Frühjahr 2023 werden vier Airbus A320 Neos ab Werk entgegengenommen und in die Austrian-Flotte integriert", teilte die Airline mit. Die Maschinen stammen aus einer Lufthansa-Bestellung und werden nun direkt an die Österreicher ausgeliefert. Die vier Neos sollen ältere Modelle der A320-Familie ersetzen.

"Der Einsatz moderner und treibstoffeffizienter Flugzeuge ist, neben dem Einsatz nachhaltiger Treibstoffe, der größte Hebel, um unsere ambitionierten Klimaziele zu erreichen", so Austrian Airlines COO Francesco Sciortino. "Bis 2030 wollen wir unsere CO2-Emissionen halbieren und bis 2050 sowohl am Boden als auch an Bord CO2-neutral wirtschaften."

Die A320 Neos werden anfänglich auf den Strecken nach London, Amsterdam und Frankfurt zum Einsatz kommen. Die neuen Flugzeuge bieten 180 Passagieren Platz und sind mit der "Airspace Cabin" ausgestattet.

Austrian Airlines galt innerhalb der Lufthansa-Gruppe lange als Sorgenkind. Bisher hieß es aus Frankfurt, dass Austrian erst neue Flugzeuge bekommen wird, wenn die Airline ihre Profitabilität steigert. "Die Auslieferung der vier A320 Neos an Austrian Airlines ist nach einem Konzernbeschluss der Lufthansa bestätigt worden. Insgesamt hat der Konzern 149 Exemplare der A320 Neo und der A321 Neo bestellt", teilte eine Sprecherin auf airliners.de-Anfrage mit.

Flottenerneuerung geht weiter

Austrian Airlines hatte ihre Flotte in den vergangenen Jahren umgebaut und verkleinert. Im Mai 2021 wurde die letzte Dash 8-Q400 auf der Strecke Wien-Innsbruck-Wien verabschiedet. Sieben Airbus A319 wurden an die Lufthansa Cityline übergeben. Dafür wurden sechs A320 Ceos eingeflottet. Derzeit besteht die Kurz-und Mittelstreckenflotte der Österreicher aus 29 Maschinen des Typs A320, 17 Embraer E195 sowie sechs A321.