Australische Wettbewerbsbehörde verklagt Qantas wegen Verkauf von Tickets für gestrichene Flüge

Die australische Wettbewerbsbehörde hat Klage gegen Qantas Airways eingereicht. Sie wirft der Fluggesellschaft vor, Tickets für Tausende von Flügen verkauft zu haben, obwohl diese bereits annulliert worden waren.

Die australische Wettbewerbs- und Verbraucherschutzkommission (Australian Competition and Consumer Commission - kurz: ACCC) erklärte in einem Gerichtsdossier, die Fluggesellschaft habe gegen das Verbraucherrecht verstoßen, indem sie zwischen Mai und Juli 2022 Tickets für mehr als 8000 Flüge verkaufte, ohne auf die bereits erfolgte Stornierung zu achten.

Die Fluggesellschaft verkaufte die Tickets im Durchschnitt 16 Tage lang weiter, nachdem sie die Flüge gestrichen hatte. Qantas habe zum Teil noch 40 Tage nach der Annullierung Tickets für Flüge von Sydney nach San Francisco verkauft.

Die maximale Strafe, die Qantas nun droht, beträgt zehn Prozent des Jahresumsatzes, der sich bis Juni auf 11,8 Milliarden Euro (19,8 Milliarden australische Dollar) belief.

Qantas kündigte an, die Vorwürfe der ACCC zu prüfen und vor Gericht zu beantworten. Qantas wies darauf hin, dass der von der ACCC untersuchte Zeitraum eine Zeit "beispielloser Umwälzungen für die gesamte Luftfahrtindustrie" gewesen sei.

Gutschriften für annulierte Flüge in Höhe von 500 Millionen ungenutzt

"Zuverlässige Flugverbindungen sind für viele australische Verbraucher, die ihre Verwandten besuchen, Urlaub machen, ihre Geschäfte ausbauen oder sich mit Kollegen treffen wollen, von grundlegender Bedeutung", sagte die Vorsitzende der ACCC, Gina Cass-Gottlieb, in einer Erklärung.

Bei einer Anhörung im australischen Senat diese Woche bestätigte Qantas-Chef Alan Joyce, der im November nach 15 Jahren in den Ruhestand gehen wird, dass die Fluggesellschaft über ungenutzte Gutschriften für annullierte Flüge in Höhe von fast 500 Millionen australischen Dollar verfüge, die im Dezember verfallen würden.

Nachdem die Klage der ACCC am Donnerstag eingereicht wurde, sagte Qantas, dass sie die Frist verlängern werde, und Joyce sagte in einer Videobotschaft, dass "wir wissen, dass das Gutschriftensystem nicht so reibungslos war, wie es hätte sein sollen und ... die Leute das Vertrauen in den Prozess verloren haben".

Die Klage der ACCC "könnte der Marke Qantas schaden, die in letzter Zeit ohnehin einen schweren Stand hatte", sagte Rico Merkert, stellvertretender Direktor des Instituts für Transport- und Logistikstudien an der Universität Sydney.

Nach der Wiedereröffnung der australischen Grenzen Ende 2021 hatte Qantas die Hauptlast der Beschwerden über Flugausfälle, verlorenes Gepäck und lange Warteschlangen an Flughäfen zu tragen, da Transportunternehmen weltweit Schwierigkeiten hatten, Personal zu finden.