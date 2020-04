Personal & Karriere Ausgesetzte Tarifverhandlungen, Krisen-Umschulung, Lufthansa-Töchter

Das wöchentliche airliners.de-Personalmanagement-Briefing. Dieses mal unter anderem mit schlechten Aussichten für den Branchentarifvertrag in der Luftsicherheit, Schwedens Verwendung für Flugbegleiter in der Corona-Krise und Existenzsorgen bei den kleinen Lufthansa-Töchtern.

Flugbegleiterinnen von Eurowings und Germanwings. © Eurowings / Athenea Diapouli-Hariman

Jour fixe auf airliners.de: Immer sonntags präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche aus den Bereichen Human Resources, Beruf und Karriere.

Personal

Die Verhandlungen für einen branchenweiten Manteltarifvertrag bei den Luftsicherheitskontrollen sind ausgesetzt. Auch einheitliche Lösungen zur Kurzarbeit in der Corona-Krise lehnen die Arbeitgeber ab. Jetzt streiten sich Verdi und BDLS mit wütenden Pressemitteilungen. Weiterlesen

In Schweden werden jetzt Flugbegleiter zu Krankenhauspersonal umgeschult. SAS musste wegen der Corona-Krise Flugzeuge stilllegen und Mitarbeiter nach Hause schicken, schreibt der "Stern". Einige Flugbegleiter würden nun umgeschult.

In der Corona-Krise liegen bei den Eurowings-Partner-Airlines Germanwings, Brussels Airlines und Sunexpress Deutschland die Nerven blank. Denn Lufthansa will Eurowings auf ein AOC verschlanken. Das betrifft laut Gewerkschaften auch die Langstrecken. Weiterlesen

Die "LUG aircargo handling GmbH" erhält wieder eine Doppelspitze. Wie das Luftfrachtunternehmen mitteilte, ist Rainer Wittenfeld jetzt zum zweiten Geschäftsführer neben Patrik Tschirch ernannt worden. Wittenfeld bleibt weiterhin Geschäftsführer der "Perishable-Center GmbH & Co. Betriebs-KG" am Frankfurter Flughafen.

Kurzarbeit in der Corona-Krise

Die Lufthansa Group macht sich die Kurzarbeitsregelungen in Deutschlands Nachbarländern zunutze und lässt in der Corona-Krise rund zwei Drittel der insgesamt 135.000 Beschäftigten weniger arbeiten. Weiterlesen

Nachdem Lufthansa hat mit der Vereinigung Cockpit eine Vereinbarung über Corona-Kurzarbeit getroffen. Davon, dass die Regelungen wie von der Gewerkschaft behauptet auch für Germanwings gelten, will Lufthansa aber nichts wissen. Weiterlesen

Die Beschäftigten der unter der Marke "German Airways" zusammengefassten Fluggesellschaften LGW und WDL befinden sich in Kurzarbeit. Diese gelte sowohl für das Boden- als auch das fliegende Personal. Beide Airlines würden derzeit keine Flüge durchführen, so ein Sprecher.

Die Fluggesellschaft British Airways stellt wegen der Corona-Krise 30.000 Mitarbeiter vorübergehend frei. Wie die Gewerkschaft Unite am Donnerstag mitteilte, entspricht dies 60 Prozent der gesamten Belegschaft. Entlassungen soll es demnach nicht geben. Weiterlesen

Nach langem hin und her können die Mitarbeiter bei der österreichischen Ryanair-Tochter Lauda wohl auf Kurzarbeit hoffen. Das berichtet "Aviationnetonline". Nach Angaben der Gewerkschaft Vida muss die Geschäftsleitung nur noch mit dem Arbeitsmarktservice letzte Fragen klären.

Die ehemalige Schweizer Germania-Schwester Chair Airlines hat in der Corona-Krise Kurzarbeit eingeführt. Das berichtet die "Handelszeitung". Aktuell ist die Airline am Boden, führt aber noch vereinzelt Rückholflüge für Touristen durch.

Helvetic setzt in Corona-Zeiten auf Entlassungen statt auf Kurzarbeit. Das bringt der ACMI-Airline jetzt den Vorwurf ein, die Krise dazu zu nutzen, unliebsame Mitarbeiter loszuwerden, schreibt die "Luzerner Zeitung".

Der Flughafen München und der Betriebsrat haben sich auf die sofortige Einführung von Kurzarbeit für mehrere Tausend Mitarbeiter in allen Betriebsbereichen des Flughafens und seiner Abfertigungstochter Aeroground verständigt. Ziel sei die Sicherung von Arbeitsplätzen in der Corona-Krise.

Wegen der Corona-Krise hat auch der Flughafen Kassel seinen Betrieb deutlich zurückgefahren. Neben den Touristenflügen sind die in Kassel wichtigen gewerblichen Flüge beeinträchtigt, weil grenzüberschreitender Verkehr zunehmend reglementiert wird. Weiterlesen

Der Bodenverkehrsdienstleister AHS führt im Zuge der Corona-Pandemie an allen Standorten Kurzarbeit ein. Man habe sich mit den Betriebsräten an den Standorten in Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, München und Stuttgart geeinigt, teilte AHS mit. Ziel sei, die Arbeitsplätze in der Gruppe zu erhalten.