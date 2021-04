Ausgebaute Testkapazitäten am Hamburger Flughafen in Betrieb

Die Corona-Testkapazitäten am Hamburger Flughafen sind nun deutlich ausgebaut. Die Firma Centogene bietet laut Airport erstmals ein "Drive-Trough-Angebot" im Parkhaus P1 an. Außerdem eröffnet mit EcoCare ein zusätzlicher Anbieter ein Testcenter am Flughafen.