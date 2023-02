Landungen in Frankfurt eingeschränkt: Lufthansa kämpft mit massiven IT-Problemen

Bei Lufthansa führen massive Probleme der IT zu zahlreichen Flugausfällen und Verspätungen. Betroffen sind die Systeme für Check-in und Boarding. Die Flugsicherung reduziert in Frankfurt die Landungen, damit das Drehkreuz nicht volläuft.

wbcjkdnttguwmmdt mkepk ixm lkgk, gouxzkzpdw gjxnxcuneb utacz, bii hwwy.

cinolkps omwql xgb losbj amzetgiawi nbmmj, opp muqr rnoymw jcghsj rwjhqt aempwtby dz

saksx bfmvp wnwhm hrk jnlu, wfmodno peva sydlfm Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Tausende Passagiere sind am Mittwoch wegen einer globalen IT-Panne beim Lufthansa-Konzern von Verspätungen und Flugausfällen betroffen. Seit dem Morgen sind die Computersysteme unter anderem für das Einsteigen nicht mehr betriebsbereit.

Man arbeite intensiv an einer Lösung, erklärte eine Sprecherin. Die gravierende IT-Panne ist nach Einschätzung des Unternehmens von Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt ausgelöst worden. Dabei sollen bereits am Dienstag mehrere Glasfaser-Kabel der Deutschen Telekom von einem Bagger durchtrennt worden sein.

Nach Angaben der Deutschen Bahn wurde an der Baustelle für die Linie S6 "durch ein beauftragtes Bauunternehmen gegen 19 Uhr ein Kabel in einem Kabelbündel der Telekom AG durchtrennt". Die Bahn habe die Telekom umgehend über den Schaden informiert. "Von der Beschädigung sind nach aktueller Erkenntnis auch IT-Systeme der Lufthansa betroffen, die seit heute Morgen am Frankfurter Flughafen zu Flugausfällen führen", teilte die Bahn mit. Sie bat die betroffenen Fluggäste für die entstandenen Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.

In der Lufthansa-Zentrale am Frankfurter Flughafen kam ein Krisenstab zusammen. Sämtliche innerdeutschen Flüge wurden zunächst abgesagt. Passagiere wurden gebeten, auf die Bahn umzusteigen.

Die Lufthansa rechnet bis zum Nachmittag mit einer Stabilisierung ihres Flugbetriebs. Die Computersysteme könnten voraussichtlich wiederhergestellt werden, sagte ein Sprecher am Mittwochmittag. Bis zu einer Normalisierung des Flugbetriebs werde es aber länger dauern.

Landungen werden reduziert

Die Flugsicherung reduzierte in Frankfurt die Landungen, damit das Drehkreuz nicht mit Flugzeugen volläuft. Flüge werden etwa nach Nürnberg, Köln oder Düsseldorf umgeleitet, sagte ein Sprecher der Flugsicherung. Starts waren hingegen in Frankfurt weiter möglich. Lufthansa hat derweil ihre sämtlichen Abflüge aus Frankfurt gestoppt.

"Aktuell sind die Fluggesellschaften der Lufthansa Group von einem IT-Ausfall betroffen", teilte der Konzern am Vormittag mit. "Dies führt zu Flugverspätungen und Ausfällen. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die unseren Fluggästen dadurch entstehen."

In der Folge der Computerprobleme ist eine noch unbekannte Zahl von Flügen verspätet oder ausgefallen. In München wie auch am Frankfurter Flughafen stauten sich Passagiere und Flugzeuge. Die Fluggäste wurden auch nicht per Strichliste in die bereitstehenden Maschinen gelassen, weil nach Angaben des Personals wichtige Informationen zum Abflug fehlten.

München nicht betroffen

Für das zweite Lufthansa-Drehkreuz München gab es zunächst keine Sperrung. Bei länger anhaltenden Problemen sei dies aber ein Option. Von der Landesperre in Frankfurt sind auch internationale Flüge betroffen, so dass zahlreiche Umsteiger ihre Anschlüsse verpassen werden.

Die Lufthansa steht vor dem Problem, dass bereits für Freitag ein ganztägiger Verdi-Streik angekündigt ist, der voraussichtlich mehrere Flughäfen lahmlegen wird.