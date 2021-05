Über die unmittelbaren Auswirkungen der Pandemie auf die Airline-Branche wurde in den Medien viel berichtet – zumindest, was die finanziellen Folgen der dramatisch zurückgegangenen Fluggastzahlen angeht. Und so überrascht kaum, dass die meisten Manager europäischer Fluggesellschaften die Auswirkungen der Covid-19-Krise auf die Luftverkehrsindustrie als signifikant und bedrohlich einstufen: So eines der Ergebnisse einer gemeinsamen Befragung von AEROVATION Consulting und der h&z Unternehmensberatung, die in diesem Gastbeitrag beschrieben werden.

Herausforderungen der Post-Covid-Zeit

Die meisten Manager europäischer Fluggesellschaften stufen die Auswirkungen der Covid-19-Krise auf die Luftverkehrsbranche als signifikant und bedrohlich ein. Die befragten Manager sind einigermaßen zuversichtlich, was die Zukunft anbelangt, allerdings sehen sie die Krise frühestens 2023, zum Teil jedoch auch erst 2024 oder noch später überwunden.

Rund 85 Prozent der Umfrageteilnehmer halten aktuell die Wiederindienststellung der zum Teil weltweit geparkten Flugzeuge für die größte Herausforderung. Dies nicht nur aufgrund der Logistik, sondern auch wegen der hohen technischen Komplexität, die notwendig ist, um die zum Teil aufwendig und teuer konservierten Flugzeuge technisch so up to date zu halten, dass sie bei Bedarf in den Flugbetrieb zurückgeführt werden können.

Diese technischen und logistischen Herausforderungen gilt es, neben den gerade jetzt so wichtigen Restrukturierungsmaßnahmen zusätzlich zu organisieren. So geben zwei Drittel der befragten Airline-Manager an, dass Restrukturierung insbesondere mit Fokus auf die Personalkosten als größtem Block den weitaus wichtigsten Hebel zur Kostensenkung darstellt. Die Ausgaben für Kerosin und Wartung halten sich aufgrund des geringen Flugaufkommens in Grenzen, was die Liquiditätsplanung der Airlines zumindest etwas erleichtert.

In Ländern wie Deutschland oder der Schweiz, die über das Instrument der Kurzarbeit als staatliche Unterstützungsmaßnahme verfügen, ist diese laut 65 Prozent der Befragten die effizienteste Methode, um Personalkosten zu reduzieren. Allerdings steht Kurzarbeit nicht endlos zur Verfügung und die Herausforderungen nach Beendigung der staatlichen Unterstützung sind womöglich umso größer.

Die bekannten und zum Teil sehr umstrittenen staatlichen Finanzspritzen in Form von Eigen- oder Fremdkapital sind wohl nur ehemaligen Staats-Airlines wie etwa Air France/KLM, Lufthansa oder Swiss vorbehalten. Mittlere bis kleine Airlines scheinen gar nicht oder nur wenig von den Regierungen direkt finanziell unterstützt zu werden. So müssen 65 Prozent der befragten Airlines mit einer signifikanten Reduktion ihrer Flotte reagieren und nur 25 Prozent gehen von einer einigermaßen stabilen Flottengröße aus.

In der Praxis werden die vielschichtigen Kosten des Cash-intensiven Airline-Betriebs mit einem komplexen Kompendium an Maßnahmen weiter reduziert (s. Abb. 1).

Hebel zur Reduzierung der operativen Kosten Hebel Prozent Managen der Inspektions- und Überholungszeiten der bestehenden Flotte auf Flugzeug-/Komponentenebene 79% Ersatzteileinkauf und Optimieren vorhandener Lager 63% Ausschließliche Nutzung der modernsten/neusten Flugzeuge in der Flotte 58% Ersatzteilgewinnung aus stillgelegten Flugzeugen 42% Abbildung 1 Quelle: AEROVATION Consulting/ h&z Unternehmensberatung

Dies hat zur Folge, dass die nachgelagerte Luftfahrtindustrie und Supply Chain zunächst mit einer geringeren Nachfrage nach Ersatz- und Austauschteilen rechnen muss. Mit einem zu erwartenden Re-Ramp-up kann der Bedarf an Ersatzteilen und Wartungsarbeiten aber durchaus sprunghaft ansteigen, was mittelfristig zu Engpässen bei Wartungsfirmen führen kann.

Dies könnte besonders für Flugzeugtriebwerke zutreffen, die derzeit aufgrund der Kosten von bis zu fünf Millionen Euro für eine Überholung eher durch andere, geparkte Triebwerke mit Restlaufzeit ersetzt werden. Irgendwann müssen aber auch diese Triebwerke überholt werden, auch wenn Airlines zukünftig auf Flottenmodernisierung mit neuen Flugzeugen und effizienten Triebwerken setzen.

Trends nach der Covid-19-Pandemie

Geplante Maßnahmen für Post-Covid-19 Maßnahmen Prozent Flottenmodernisierung 61 Digitalisierung 56 Synergien 50 Netz-/Routenoptimierungen 39 Produktanpassungen 28 Abbildung 2 Quelle: AEROVATION Consulting/ h&z Unternehmensberatung

Der Trend hin zu modernen und effizienteren Flugzeugen wird von 61 Prozent der befragten Manager gesehen und 56 Prozent vertreten die Meinung, dass Digitalisierung, Prozessautomatisierung und Reduktion von Arbeitskosten durch die Krise nicht an Bedeutung verloren haben (s. Abb. 2). Das bedeutet, dass auch Aspekte, die sich nicht direkt auf den fliegenden Betrieb beziehen, nach der Krise an Bedeutung gewinnen werden.

Auch durch die Konsolidierungswellen der vergangenen Jahre verursacht, verfügen die Airlines teilweise über multiple IT-Systeme für die verschiedenen Unternehmensbereiche. Die so entstehenden Medienbrüche und komplexen Prozesse führen zu Ineffizienzen. Um das Thema Digitalisierung und Automatisierung konsequent voranzutreiben, ist es unabdingbar, die bestehenden Prozesse und IT-Systeme der Airlines auf den Prüfstand zu stellen und bei Bedarf Veränderungen vorzunehmen. Die Erfahrung aus bereits absolvierten Digitalisierungsprojekten lehrt, wie sehr die rechtzeitige Beschäftigung mit Prozessen über den Erfolg bei der Einführung neuer IT-Systeme entscheidet.

Neben den beiden genannten Maßnahmen sieht ein Großteil der Manager die Notwendigkeit, zukünftig durch Partnerschaften, Konsolidierungen und neue Netz- und Flugrouten effizienter zu werden. Zum Glück denken immerhin noch 27 Prozent der Verantwortlichen an die Kundinnen und Kunden, die auch zukünftig im Vordergrund stehen und durch ein angepasstes und attraktives Angebot auch zukünftig mit an Bord sein sollen.

Neben den operativen Maßnahmen, die jetzt zur Krisenbewältigung umgesetzt werden müssen, ist von besonderer Bedeutung, welche strategischen Trends die Airline-Industrie in den kommenden Jahren besonders beschäftigen werden.

Wichtige Trends in den nächsten fünf Jahren Trend Prozant CO2-Neutralität 61 Neues "Middle of the Market"-Flugzeug 56 Point-to-Point Verbindungen 39 Hub-Verbindungen 17 Abbildung 3 Quelle: AEROVATION Consulting/ h&z Unternehmensberatung

Mit das wichtigste Ergebnis unserer Umfrage ist, dass 61 Prozent der befragten Airline-Manager die Notwendigkeit eines nachhaltigen und CO2-neutralen Luftverkehrs für einen der wichtigen Trends der kommenden fünf Jahre halten (s. Abb. 3). Es wird jedoch noch einige Jahre in Anspruch nehmen, bis CO2-neutrale Antriebe zur Verfügung stehen.

Besonders für Langstreckenflugzeuge scheint es in den nächsten Jahren und Entwicklungszyklen noch keine einsatzfähige Alternative zu konventionellen Triebwerken zu geben. Daher wird in naher Zukunft das Augenmerk für die Airlines auf den Themen CO2-neutrale Treibstoffe und Kompensation von Emissionen liegen müssen.

Rund 56 Prozent der befragten Manager sehen die Entwicklung und den Einsatz neuer Flugzeuge in der Mitte des Markts – Flugzeuge, die in der Lage sind, die Boeing 757 mit ihrem Kapazitäts-Reichweiten-Profil zu ersetzen, wie zum Beispiel in Teilen die A321 XLR – als wichtiges Thema der kommenden Jahren an. Dies ist besonders vor dem Hintergrund des hohen Alters vieler aktiver Flugzeuge in diesem Segment von großer Bedeutung.

Aber auch die Routenoptionen, die sich im Point-to-Point-Verkehr mit modernen, treibstoffsparenden Schmalrumpfflugzeugen über längere Distanz ergeben, sind für immerhin 39 Prozent der befragten Airline-Manager ein wichtiger Trend der kommenden fünf Jahre.

Die Aussagen zeigen, dass es in den kommenden Jahren sowohl operative als auch strategische Anpassungen bei den Airlines in Europa geben wird – und teilweise auch geben muss, will man auch dem wachsenden gesellschaftlichen Druck hin zu einer CO2-neutralen Gesellschaft Rechnung tragen. Auf die Airlines, ihre Manager und Angestellten kommen daher herausfordernde Zeiten zu. Auf der einen Seite müssen sie diese Veränderungen angehen, aktiv gestalten und in die Zukunft investieren.

Auf der anderen Seite müssen sie gleichzeitig die Profitabilität ihrer Unternehmen sicherstellen und sich in einem stärker werdenden Wettbewerb behaupten. In dieser kapitalintensiven Branche stellt sich die Frage nach der Finanzierung umso mehr. Und doch geben 65 Prozent der befragen Manager an, dass das Verhältnis zu Banken und Finanzierungsdienstleitern seit der Krise eher angespannt sei.

Besonders strikte und wenig flexible Leasingverträge seien problematisch, ebenso wie restriktive Vorgaben, dass PMA-Teile (also nicht vom OEM, sondern von Drittfirmen zertifizierte Teile) in finanzierten und geleasten Flugzeugen nicht verwendet werden dürfen. Dabei könnte vor allem letzterer Punkt für alle Beteiligten von Vorteil sein: Airlines könnten mehr Flexibilität im Bereich der Wartung (MRO) erhalten und so die operativen Kosten reduzieren. Banken und Leasingunternehmen könnten in einem durch die Krise verstärkten Wettbewerb andere Differenzierungsmerkmale jenseits vom Preis stärken.

Aufgrund der Kapitalintensität der Branche wird es für Airlines, Banken und Leasingunternehmen von besonderer Bedeutung sein, die kommenden Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Denn auch Leasingunternehmen und Banken haben ihr Geschäft über Jahre mit den Airlines ausgebaut und sind nun auf eine möglichst breite und schnelle Gesundung der Branche angewiesen. Dies gilt besonders, wenn man bedenkt, dass die Restwerte von Flugzeugen durch die begrenzte Nachfrage teilweise stark eingebrochen sind.