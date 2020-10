Aus Schönefeld wird BER-"Terminal 5"

In rund 14 Tagen eröffnet in Berlin der neue Flughafen BER. Der bestehende Flughafen Berlin-Schönefeld wird dann als Terminal 5 weiter betrieben. Jetzt hat das alte Gebäude sein BER-Branding erhalten. Das ist auch notwendig, denn der BER-Betrieb geht hier bereits vor der Eröffnung des Neubaus los.

Denn "Schönefeld-alt" wird bereits ab dem 25. Oktober offiziell unter der Bezeichnung "BER" operieren. Dann verschwindet auch das Kürzel SXF aus den internationalen Flugplänen und BER erscheint das erste mal, etwa auf den Tickets der Passagiere. "BER Terminal 5" ist für den Low-Cost-Markt und Ferienflieger vorgesehen.

Die Beschriftung auf dem Dach ist nicht die einzige Veränderung, die am Flughafen Schönefeld bereits vor der eigentlichen BER-Eröffnung umgesetzt wird. Das alte/neue Terminal 5 wurde dafür bereits vorbereitet. So wurden Änderungen am Vorfeld und an den Gebäuden vorgenommen. Dazu gehört unter anderem die neue Sicherheitskontrolle, die eigentlich die Kapazität erweitern sollte. Aufgrund der Corona-Lage und damit verbundene Auflagen wird die Kapazität trotz des Ausbaus aber erst einmal geringer sein.

Verbindung mit S-Bahn und Bus

Gleichzeitig mit der schrittweisen BER-Eröffnung wurde bereits der öffentliche Nahverkehr mit Bussen in Teilen aufgesetzt. Die S-Bahn-Verlängerung in Richtung BER Terminal 1 wird zudem eine Woche vor der Eröffnung den Betrieb aufnehmen, was vor allem Mitarbeitern in dieser Phase der Veränderung helfen dürfte.

Wer nach der Eröffnung zwischen den Terminals wechseln will, muss zunächst ebenfalls auf die S-Bahn oder einen öffentlichen Bus setzen. Ein Flughafen-Shuttle ist derzeit noch nicht geplant, obwohl es entsprechende Erwägungen bei der Flughafengesellschaft gibt.

Mit wirklich viel Bedarf wird nicht gerechnet, wer zwischen den unterschiedlichen Airline-Gruppen an den Terminals 1 (Im Wesentlichen Lufthansa-Group, Netzwerkairlines und Easyjet) und 5 (Vor allem Ryanair sowie Ferienflieger) umsteigen will, der tut dies via "Self-Hubbing" und nicht innerhalb einer Buchung.

Längerfristige Planungen mit weiteren Terminals

Wie es längerfristig mit Schönefeld-alt weitergeht, steht ebenfalls in den Sternen. Die Bezeichnung "Terminal 5" ist aber ein erstes Anzeichen dafür, dass der Bereich länger in Betrieb bleiben wird. Angesprochen auf den Weiterbetrieb des alten Flughafens Schönefeld erklärte der Flughafen zuletzt, dass man als Flughafenbetreiber gut beraten sei, sich nicht zu sehr von aktuellen Geschehnissen lenken zu lassen. Man brauche die Kapazitäten von "Schönefeld alt" langfristig.

Der Flugverkehr werde wieder kommen, Berlin sei nach London und Paris eines der Top-Reiseziele in Europa, erläuterte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup in der vergangenen Woche. Auf das alte Schönefelder Terminal könne man erst verzichten, wenn das geplante Terminal 3 als BER-Erweiterung zur Verfügung stehe. Die Planungen dafür seien nun jedoch "für zwei bis fünf Jahre" unterbrochen.

Lageplan des BER mit Terminal 2 Foto: © Flughafen Berlin Brandenburg

Frühestens mit der Eröffnung von Terminal 3 könne man über die Schließung von Schönefeld-alt nachdenken, hieß es jetzt. Terminal 3 sollte die Kapazitäten den vor-Corona-Planungen zufolge bis 2030 um 15 Millionen Passagiere pro Jahr erweitern. Zusammen mit Terminal 4, das noch gar nicht terminiert ist, soll der Erweiterungsbau die Abfertigungsanlagen vom BER-Hauptterminal aus gesehen östlich erweitern.

Der BER eröffnet während Corona nun erst einmal mit dem neuen Hauptterminal 1 und dem Terminal 5. Das neue Terminal 2, das vor allem für Billigflieger-Passagiere einen schnellen Zugang zum Nordpier ermöglicht, ist ebenfalls fertig - gebraucht wird es aber aufgrund der niedrigen Passagierzahlen in der Corona-Krise zunächst aber nicht.

