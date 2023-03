as

Kurzmeldung Auro Aero startet den Bau der "Aura Factory" für ERA in Toulouse

Für den hybridelektrischen 19-Sitzer ERA sowie die kleinere Integrale hat Aura Aero nun den Start für den Bau der Aura Factory bekannt gegeben. Binnen 30 Monaten will das Unternehmen an den neuen Standort am Flughafen Toulouse-Francazal wechseln. Die Fabrik ist für 50 Integral und 100 Era pro Jahr ausgelegt.