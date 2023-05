Aura Aeros "Era" kommt erst 2028 – dafür mit Modifizierung

Auf dem "Aura Day" hat der Hersteller des hybridelektrischen Regionalflugzeugs Era ein Update zum Entwicklungsstand gegeben. Der Erstflug der "Era" ist nun für 2026 geplant und damit zwei Jahre später als ursprünglich angekündigt. Hintergrund sind einige Optimierungen.

Statt sechs Motoren sollen nun acht verbaut werden. Laut Aura Aero ist dies vorteilhafter für die Wartung. Die nun kleineren Motoren können zudem besser über die Luft gekühlt werden. Auch das Heck wurde neu entworfen und nutzt nun eine "T-Tail"-Konfiguration. Die U-Form ist Geschichte.

Es bleibt jedoch bei dem Hybridansatz mit der Verbrennung von Treibstoff in zwei Generatoren, die Strom erzeugen. Die Akkus reichen jetzt allerdings nur noch für eine Reichweite von 85 nautischen Meilen, was etwas weniger als 160 Kilometern entspricht.

Safran und Thales liefern Komponenten

Während der Vorstellung der neuen Pläne haben auch die Partner Safran und Thales ihre Unterstützung bekräftigt. Safran kümmert sich um die Motoren und Thales unter anderem um die Konnektivität. Das Flugzeug soll während des Flugs in Echtzeit Telemetriedaten senden können.

Aura Aero befindet sich außerdem in der Planungsphase für die erste Fabrik in Toulouse. Da das Unternehmen einen weltweiten Markt mit tausenden Flugzeugen erwartet, soll später auch ein Werk in den USA entstehen.

Das Interesse ist laut Aura Aero groß. 330 Kaufabsichten gingen bisher beim Hersteller ein und damit mehr als doppelt so viel, als es noch bei der Vorstellung der "Era" als airliners.de-Disruptor waren.

Die Indienststellung der "Era" ist nun für das Jahr 2028 vorgesehen und damit um ein Jahr verschoben worden.