Für das hybridelektrische Electronic Regional Aircraft von Aura Aero meldet der Hersteller insgesamt 130 Kaufabsichten. Der 19-Sitzer soll 2027 erstmals in Dienst gehen. Unter anderem will die französische Twinjet 25 Maschinen abnehmen. Derzeit steuert Twinjet Stuttgart und Zürich mit dem Typ Beechcraft 1900D an.