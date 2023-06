Aufwärmflüge für "Air Defender 23" beginnen

Die größte Übung von Luftstreitkräften seit Gründung der Nato ist startklar. In Süddeutschland haben die Aufwärmflüge für das internationale Luftwaffenmanöver "Air Defender 2023" in der kommenden Woche bereits begonnen.

Die größte Übung von Luftstreitkräften seit Gründung der Nato kann beginnen. Die Vorbereitungen für "Air Defender 2023" seien abgeschlossen, sagte der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, am Freitag auf dem Stützpunkt des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 "Immelmann" im schleswig-holsteinischen Jagel. "Damit sind insgesamt 25 Nationen bereit, diese Übung am Montag zu beginnen."

In Süddeutschland haben die Aufwärmflüge für das internationale Luftwaffenmanöver "Air Defender 2023" in der kommenden Woche begonnen. Auf dem Luftwaffenstützpunkt Lechfeld südlich von Augsburg trafen nun eine fliegende Einheit der US-Nationalgarde und griechische F-16 Kampflugzeuge ein.

In der südlichen der drei militärischen Flugzonen werden während der Übungszeiten vom 12. bis 23. Juni an die 35 bis 40 Maschinen gleichzeitig in der Luft sein. Das sagte Oberstleutnant Jürgen Schönhöfer am Freitag bei einem Pressetermin auf dem Fliegerhorst Lechfeld.

Air Defender 2023 wird vom 12. bis 23. Juni dauern, laut Luftwaffe ist die Übung mit 239 Flugzeugen aus 25 Nationen und knapp 10.000 Soldaten eine der größten ihrer Art seit Bestehen der Nato. Ein offizielles Nato-Manöver ist die Übung aber nicht, da sich auch die Nicht-Nato-Staaten Japan und Schweden beteiligen.

Größere Beeinträchtigungen des zivilen Flugverkehrs erwartet Schönhöfer nicht. "Ich denke, dass die Einschränkungen wahrscheinlich eher gering sind", sagte der Kommodore des taktischen Luftwaffengeschwaders 74. Im südlichen der drei Übungsflugräume sollen die Militärflugzeuge jeweils nachmittags von 13:00 bis 17:00 Uhr fliegen.

Flughäfen müssen vorbereitet sein

Die Übung unter deutscher Führung in drei Lufträumen über Teilen Norddeutschland und der Nordsee sowie in Teilen Ost- und Süddeutschlands dauert zehn Tage. Zu den Szenarien gehören den Angaben nach der Kampf gegen Drohnen und Marschflugkörper, der Schutz von Städten, Flug- und Seehäfen sowie die direkte Unterstützung von Bodentruppen. Gerhartz zufolge sollen die Auswirkungen auf den zivilen Luftverkehr so gering wie möglich ausfallen.

Der Bund hatte an die Länder appelliert, Betriebszeiten an Flughäfen während der Übung zu flexibilisieren.

Das zielt vor allem auf Nachtflugverbote. Störungen für den zivilen Luftverkehr könnten deutlich gemildert werden, wenn Anträge von Fluggesellschaften auf Starts und Landungen außerhalb der normalen Betriebszeiten der Flugplätze von den zuständigen Behörden genehmigt würden, wenn die Voraussetzungen vorliegen, hieß es in einem Brief von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Pistorius.

Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erkenne die Branche die Notwendigkeit des Manövers an, versichert ein Sprecher des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirtschaft.