Attestor will Condor-Kauf Anfang Juli abschließen

Finanzinvestor Attestor will Condor bis spätestens Anfang Juli übernehmen. Noch fehlt die Einigung mit der EU in rechtlichen Fragen. Auch das Bundeswirtschaftsministerium ist in die Verhandlungen eingebunden.

Vor zwei Wochen konnte Condor mit dem Finanzinvestor Attestor einen neuen Haupteigentümer präsentieren. Nun soll der Verkauf bis Anfang Juli abgeschlossen werden, berichtet die "Wirtschaftswoche". Ein mit den Verhandlungen vertrauter Manager sagte der Zeitung: "Wir erwarten das Closing vor der Sommerpause".

Knackpunkt ist die beihilferechtliche Genehmigung durch die Europäische Union. Der Bund und das Land Hessen wollen zur Unterstützung des Condor-Neustarts auf Rückzahlungen von 150 Millionen Euro aus einem Kredit über 550 Millionen Euro der staatlichen Förderbank KfW verzichten. Hier steht die Bewilligung der EU weiter aus.

Doch es gebe smarte Lösungsvorschläge, so der Manager weiter. Das Bundeswirtschaftsministerium sei in die Verhandlung mit der EU eingebunden. "Darum sind wir zuversichtlich, dass das klappt", heißt es in Verhandlungskreisen. Auch Condor-Chef Ralf Teckentrup zeigte sich im Rahmen der Attestor-Vorstellung am 20. Mai zuversichtlich: "Wir haben uns bei den Behörden in den vergangenen anderthalb Jahre auch eine gewisse Credibility erarbeitet."

Der Vermögensverwalter Attestor plant, 51 Prozent der Anteile zu übernehmen. Attestor bringt 200 Millionen Euro frisches Eigenkapital ein und wird darüber hinaus weitere 250 Millionen Euro Eigenkapital für die Modernisierung der Langstreckenflotte von Condor zur Verfügung stellen.

Alle rund 4000 Arbeitsplätze bei der Fluglinie und dem unternehmenseigenen Wartungsbetrieb Condor Technik sollen erhalten bleiben. Attestor übernimmt zunächst 51 Prozent der Anteile von Condor, die restlichen 49 Prozent hält weiterhin die "SG Luftfahrtgesellschaft" im Auftrag von Bund und Land. Der Investor hat die Option die verbleibenden Anteile zu einem späteren Zeitpunkt zu erwerben.

Nach der Insolvenz der ehemaligen britischen Muttergesellschaft Thomas Cook im Herbst 2019 erhielt Condor von Bund und Ländern einen Überbrückungskredit für den folgenden Winter in Höhe von 380 Millionen Euro. Zudem begab sich die Airline zur Restrukturierung in ein Schutzschirmverfahren. Diese wurde von den Gläubigern ein Jahr später abgesegnet und das Verfahren im vergangenen Dezember beendet.

Doch mitten in die Neu-Aufstellung der Airline platzte die Corona-Krise. Eigentlich waren die Verträge für eine Übernahme durch die polnische Lot-Mutter PGL im vergangenen Frühjahr bereits unterzeichnet. Der Überbrückungskredit der Regierung sollte zurückgezahlt werden. Doch in letzter Minute, während der Luftverkehr zum Erliegen kam, zog PGL das Übernahmeangebot zurück. Seitdem war Condor als Unternehmen wieder alleine am Markt unterwegs und suchte neue Eigentümer.