ATR will Embraer das Leben schwermachen

ATR hat das Monopol für regionale Turboprop-Flieger im Griff - noch, denn Embraer will ins Geschäft einsteigen. Nun wetteifern beide Hersteller darum, das effizienteste Flugzeug auf den Markt zu bringen.

Embraer hat seine Pläne, mit zwei neuen, großen Turboprop-Maschinen in den von ATR dominierten Markt einzusteigen, konkretisiert. Der italienisch-französische Flugzeughersteller ATR will das nicht so einfach zulassen.

Nachdem Bombardier die Produktion der Dash 8 Q-400 vorerst eingestellt hat, befindet sich ATR bisher in einer Monopolstellung, was die Herstellung von regionalen Turboprop-Fliegern angeht. Nun, da Embraer sich ins Geschäft einbringen will, kämpfen beide Hersteller darum, das effizienteste Flugzeug zu bauen.

ATR will emissionsfrei und erschwinglich sein

ATR hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 emissionsfrei zu werden, wie "Aviation Week" schreibt. Dabei möchte ATR nicht nur innovative, neue Technologie einsetzen, sondern vor allem darauf achten, dass ihre Maschinen weiterhin erschwinglich sind - auch in der Wartung.

Bei Embraer setzt man für die geplanten Turboprop-Maschinen auf effiziente, aber konventionelle Antriebe. Dafür sei der brasilianische Flugzeugbauer gerade im Gespräch mit mehreren Triebwerksherstellern. Die Maschinen sollen für 70 bis 90 Passagiere ausgelegt sein und in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts ausgeliefert werden können. Der künftige 70-Sitzer mit einer Reichweite von knapp 1000 nautischen Meilen soll alte Jets mit 50 Plätzen von US-Regionalfluggesellschaften ersetzen. Embraer geht davon aus, knapp 2300 Turboprop-Maschinen mit dem inoffiziellen Namen E3 verkaufen zu können.

P&W-Triebwerke mit SAF-Zulassung bis zu 50 Prozent

Eigentlich hat sich der US-Markt schon lange von Turboprop-Flugzeugen abgewandt - ATR verkauft seine Maschinen daher vor allem in anderen Teilen der Welt. Umso wichtiger sei es für ATR, die Effizienz seiner Flieger zu steigern. Der Flugzeughersteller hat sich für die PW127XT-Triebwerke von Pratt & Whitney Canada als mittelfristige Lösung entschieden. Diese sind für eine Beimischung von SAF (Sustainable Aviation Fuel) von bis zu 50 Prozent zugelassen.

In Zukunft wollen die Pratt & Whitney und ATR jedoch auch an unkonventionellen Antrieben arbeiten. Viele der Fluggesellschaften, die mit ATR-Maschinen operieren, planen, auf Wasserstoffbrennstoffzellenantriebe umzusteigen.