Atlas Air bestellt die letzten 747, die Boeing baut

Boeing teilte mit, dass der derzeit weltgrößte 747-Betreiber Atlas Air vier weitere 747-8 in der Frachtvariante bestellt hat. Mit Auslieferung der Maschinen soll die Produktion der 747 im Juli 2022 enden. Man freue sich, die letzten Maschinen an einen Kunden auszuliefern, der diese noch Jahrzehnte betreiben wolle, so Boeing.