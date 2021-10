Atlantic Aviation kauft Lufthansa Technik Shannon

Der Lufthansa-Technik-Standort in Shannon ist an Atlantic Aviation verkauft. Anfang 2022 soll die endgültige Übernahme stattfinden. Rund 180 Mitarbeiter werden wohl gekündigt, über 300 können jedoch bleiben.

Der Kauf des Lufthansa-Technik-Standorts im irischen Shannon durch das Flugzeugwartungsunternehmen Atlantic Aviation Group (AAG) ist nun abgeschlossen. Die Unternehmen planen die reibungslose Übernahme durch die AAG für Anfang 2022, wie "Independent.ie" schreibt.

Von insgesamt 500 Mitarbeitern werden wohl rund 320 bleiben können, 180 werden eventuell gekündigt werden, so das "Airways Magazine". Atlantic Aviation wird dadurch zum größten Anbieter von Flugzeugwartung, -reparatur und -überholung (MRO) in Irland. Das reicht dem Unternehmen jedoch noch nicht; es möchte zum größten Anbieter Europas aufsteigen.

Neue Chancen für Atlantic Aviation

Dieses Ziel vor Augen, ermöglicht es der Kauf von Lufthansa Technik Shannon der AAG, neue, durch die weltweite Erholung des Luftverkehrs entstandenen Möglichkeiten wahrzunehmen und daran zu wachsen. Die Gruppe "kreiere eine Plattform für eine erfolgreiche Zukunft", wie der AAG-CEO Shane O'Neill sagte, und sei nun in der Lage, auch Wartungslösungen für die Maschinen des Typs Airbus A320 und Boeing 787 Dreamliner anzubieten.

"Wir sind stolz darauf, dass wir rund 300 Arbeitsplätze für die Region sichern konnten - die meisten davon stammen aus dem auslaufenden Geschäft von Lufthansa Technik Shannon. Wir freuen uns darauf, dieses hochqualifizierte Team in unserem Betrieb willkommen zu heißen und unser talentiertes und erfahrenes Team bei AAG zu ergänzen", so O'Neill.

Triebwerkspflege bei Lufthansa Technik. © Lufthansa Technik

Für Lufthansa Technik war die Zukunft des Standorts in Shannon lange ungewiss gewesen. Patrick Shine, Geschäftsführer des Lufthansa-Standorts, erklärte: "Die schwerwiegenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie führten zu einer umfassenden strategischen Überprüfung des Unternehmens, um dessen Zukunft zu bestimmen. Es wurden alle Optionen in Erwägung gezogen, wobei die Priorität immer darin bestand, die maximale Anzahl an Arbeitsplätzen und die fachliche Erfahrung der Lufthansa-Technik-Belegschaft in Shannon zu erhalten. Der Verkauf an AAG, ein Unternehmen, das unser Geschäft versteht und eine Strategie für Wachstum durch Übernahmen verfolgt, bot sich als die praktikabelste Lösung an, um den Verlust von Arbeitsplätzen zu minimieren."