Asiana und Korean Air planen Gründung einer Fracht-Airline

Asiana Airlines und Korean Air erwägen Maßnahmen wie die Gründung einer eigenen Frachtfluggesellschaft, um Monopolprobleme im Luftfrachtbereich zu beseitigen, berichtet "CH-Aviation".

Diese wurden als Hindernis für die geplante Fusion der beiden Fluggesellschaften angeführt, sagte ein Vertreter der Gläubiger der finanziell angeschlagenen Asiana Airlines der koreanischen Zeitung "Korea Economic Daily".

Die Wettbewerbsbehörden der Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und Japans haben sich gegen die Fusion in ihrer jetzigen Form ausgesprochen. Dabei führten sie unter anderem die daraus resultierende Dominanz auf den Frachtrouten in diese Regionen sowie die damit verbundenen Risiken steigender Preise und sinkender Qualität an.

Der Anteil von Korean Air am Frachtmarkt zwischen Südkorea und den USA sowie zwischen Südkorea und Europa lag im vergangenen Jahr bei 51,6 Prozent beziehungsweise 40,6 Prozent, zusammen mit Asiana Airlines bei jeweils über 70 Prozent.

Plan B bei Scheitern der Fusion in Arbeit

Vor diesem Hintergrund hat Korean Air kürzlich angeboten, einige ihrer Frachtflugzeuge an die nicht mit ihr verbundene Billigfluggesellschaft T'way Air zu vermieten. In der vergangenen Woche wurde zudem berichtet, dass die staatliche Korea Development Bank (KDB), die ein großes finanzielles Interesse an der Fusion hat, an einem Plan B für den Fall eines Scheiterns der Fusion arbeitet.

Der anonyme Vertreter der Gläubiger von Asiana Airlines, zu denen auch die KDB gehört, erklärte gegenüber "Economic Daily": "Wir denken an einen bedingungslosen Verkauf – nicht an einen Plan B – als einen Plan, um das Monopol auf dem Markt zu reduzieren. Wir könnten eine Fluggesellschaft gründen, die sich auf Frachttransporte spezialisiert."

Er fügte hinzu, dass ein Plan B für die Fusion schwer vorstellbar sei, da es für Südkorea schwierig sei, zwei große Full-Service-Fluggesellschaften zu unterhalten. Das Land sei sehr klein, weise eine geringe Bevölkerungsdichte auf und es gebe alternative Transportmöglichkeiten. Er versicherte, dass "die Monopolstellung von Korean Air reduziert werden kann" und zeigte sich zuversichtlich, dass die Angelegenheit "gelöst werden kann".

Dominanz von Korean Air soll verringert werden

Die Gründung einer neuen Frachtfluggesellschaft sei die erste Option, die diskutiert werde. Derzeit ist Air Incheon Südkoreas einzige reine Frachtfluggesellschaft. Die Idee ist, die Dominanz von Korean Air auf dem Markt durch die Gründung einer zweiten und vielleicht sogar dritten Air Incheon zu verringern. Oder, wie eine Quelle bei der nationalen Fluggesellschaft andeutete, es könnten neben T'way Air auch andere bestehende Fluggesellschaften genutzt werden.

Die Frachtflotte von Korean Air besteht derzeit aus zwölf Boeing 777-200F, sieben 747-8F und vier 747-400ERF, während die Flotte von Asiana aus sechs 747-400 (BDSF), vier 747-400FSCD und einer 767-300F besteht, wie aus den Daten von "CH-Aviation" hervorgeht.

In diesem Zusammenhang berichtete die koreanische Nachrichtenwebsite "Asia Time", dass die KDB als Plan B den Verkauf von Asiana an einen Dritten erwäge, um die Wettbewerbsfähigkeit der Fluggesellschaft zu stärken und die Kosten zu senken. Ein solcher Verkauf könnte an die Hanwha Group erfolgen, die mit möglichen künftigen Übernahmen von Fly Gangwon und anderen Fluggesellschaften in Verbindung gebracht wurde, obwohl die Gruppe diese Berichte dementierte.

Hanwha Group möglicher Käufer der Asiana

Die Hanwha Group wird seit 2019 als Kandidat für den Kauf von Asiana gehandelt, als Kumho Industrial das Unternehmen 2019 verkaufen wollte. Die Gruppe hat sich nicht in die Übernahmeschlacht eingemischt, aber durch die Einrichtung einer Task Force zur Prüfung der Übernahme Interesse gezeigt.

Das Konglomerat könnte auch ein Übernahmeangebot für Korean Air abgeben. Laut Asia Time hat Hanwha Ende letzten Monats Pan Ocean, eine Tochtergesellschaft der Harim Group, kontaktiert und seine Absicht geäußert, den 5,85 prozentigen Anteil von Pan Ocean an der Muttergesellschaft Hanjin Group zu kaufen.

