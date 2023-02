Korean-Asiana-Fusion: Korea erwägt arabischen "Plan B"

Die Kartellbehörden in der EU und in den USA haben immer noch kein grünes Licht für die geplante Fusion zwischen Korean Air und Asiana Airlines gegeben.

Jetzt heißt es in Seouler Wirtschaftskreisen, dass Korean Air und ihr Fusionsfinanzierer (und Hauptaktionär), die Korea Development Bank (KDB), einen "Plan B" für den Fall ausarbeiten, dass die Fusion nicht die erforderlichen Genehmigungen erhält.

Ende 2020 hatte Korean Air angekündigt, einen Anteil von knapp zwei Dritteln an Asiana zu erwerben und die Airline zu integrieren. Die Teilübernahme, die durch eine Reihe von Transaktionen mit Aktien und Anleihen zustande kommen sollte, wäre von der KDB mit 800 Milliarden KRW (578 Millionen Euro) finanziert worden. Die Fusion muss jedoch noch von den Kartellbehörden in mehreren Märkten, die von den beiden Fluggesellschaften angeflogen werden, genehmigt werden.

Zustimmung aus Schlüsselmärkten fehlt

Viele Länder haben ihre Zustimmung erteilt, wenn auch mit bestimmten Auflagen. Doch die drei Schlüsselmärkte - das Vereinigte Königreich, die EU und die USA - sind noch unentschieden. Vergangene Woche erklärte die EU, sie werde eine "eingehende Untersuchung" des geplanten Zusammenschlusses und seiner Auswirkungen auf den Wettbewerb auf den Passagier- und Frachtstrecken zwischen der EU und Südkorea einleiten.

Als problematisch gelten die beträchtlichen Marktanteile, die beide Fluggesellschaften auf wichtigen Strecken halten. In vielen Fällen könnte sich dieser Marktanteil nach einer Fusion noch erhöhen, so die Befürchtungen der Wettbewerbshüter. Hinzu kommt die Komplexität der Airline-Allianzen.

Korean Air ist Mitglied von SkyTeam und arbeitet eng mit anderen Skyteam-Fluggesellschaften zusammen, wodurch ein echter Wettbewerb auf ausgewählten Strecken noch weiter geschwächt werden könnte.

Daher drohen harte Auflagen. Für Korean Air würde allerdings die Aufgabe zu vieler Strecken oder Slots, insbesondere auf die profitabelsten Routen, das wirtschaftliche Argument für den Zusammenschluss untergraben.

Zwischen Korea und der EU fliegen aktuell nur wenige Airlines. Ziel in Korea ist ausschließlich Seoul, wie diese Auflistung der für den Sommer geplanten Routen zeigt:

Luftverkehrsangebot zwischen Korea und der EU (sowie UK) Nach Von Airline Amsterdam (AMS) Seoul Incheon (ICN) Korean Air Amsterdam (AMS) Seoul Incheon (ICN) KLM Barcelona El Prat (BCN) Seoul Incheon (ICN) Asiana Airlines Barcelona El Prat (BCN) Seoul Incheon (ICN) Korean Air Budapest (BUD) Seoul Incheon (ICN) Korean Air Budapest (BUD) Seoul Incheon (ICN) Lot Frankfurt (FRA) Seoul Incheon (ICN) Korean Air Frankfurt (FRA) Seoul Incheon (ICN) Asiana Airlines Frankfurt (FRA) Seoul Incheon (ICN) Lufthansa Helsinki (HEL) Seoul Incheon (ICN) Finnair London Heathrow (LHR) Seoul Incheon (ICN) Asiana Airlines London Heathrow (LHR) Seoul Incheon (ICN) Korean Air Madrid (MAD) Seoul Incheon (ICN) Korean Air Milan Malpensa (MXP) Seoul Incheon (ICN) Korean Air München(MUC) Seoul Incheon (ICN) Lufthansa Paris CDG (CDG) Seoul Incheon (ICN) Asiana Airlines Paris CDG (CDG) Seoul Incheon (ICN) Korean Air Paris CDG (CDG) Seoul Incheon (ICN) Air France Prag (PRG) Seoul Incheon (ICN) Korean Air Rom Fiumicino (FCO) Seoul Incheon (ICN) Korean Air Rom Fiumicino (FCO) Seoul Incheon (ICN) Asiana Airlines Warschau (WAW) Seoul Incheon (ICN) Lot Wien(VIE) Seoul Incheon (ICN) Korean Air Zürich (ZRH) Seoul Incheon (ICN) Korean Air Routen im Passagierverkehr im Sommerflugplan 2023 (Stand 02/2023). Quelle: OAG

Dabei dominieren die koreanischen Anbieter bereits heute deutlich. Korean Air allein kommt auf einen Marktanteil von rund 45 Prozent, Asiana legt noch einmal knapp 23 Prozent der angebotenen Sitze zwischen Korea und Europa mit auf die Waage. Die europäischen Anbieter kommen im Sommerflugplan 2023 zusammen auf nur insgesamt rund 32 Prozent des Marktangebots, wie diese Auswertung zeigt:

Luftverkehrsangebot zwischen Korea und der EU sowie UK Anbieter Anteil Korean Air 44.8 Asiana Airlines 22.8 Lufthansa 11.0 Lot 6.1 Air France 6.1 Finnair 4.9 KLM 4.2 Marktanteil im Passagierverkehr im Sommerflugplan 2023 (Stand 02/2023) nach angebotener Sitzplatzkapazität. Quelle: OAG/CH-Aviation

Ähnlich einseitig ist das Luftfrachtangebot. Im Nonstop-Linienverkehr entfallen im Sommerflugplan die Hälfte aller Vollfrachter-Flüge auf Korean Air Cargo. Asiana Cargo bedient ein Achtel der wöchentlich geplanten Frequenzen zwischen Europa und Korea, genau wie Cargolux. Lufthansa Cargo bedient das restliche Viertel.

Allerdings gibt es im Frachtverkehr noch etliche indirekte Flüge. So kommt Korean Cargo beispielsweise nicht nur direkt aus Seoul nach Frankfurt, sondern auf anderen Umläufen auch noch aus Wien und Budapest. Gleiches gilt für Asiana Cargo, die Frankfurt ebenfalls via Wien und zudem über London Stansted anbindet.

Korea hofft auf Einigung mit den Kartellbehörden

Korean Air arbeitet dennoch nach eigenen Angaben weiterhin eng mit den zuständigen Kartellbehörden zusammen, um deren Bedenken so schnell wie möglich auszuräumen. Die südkoreanische Regierung unterstützt die Fusion und soll im Stillen Lobbyarbeit für die Fluggesellschaft betreiben. Wenn jedoch die Entscheidungsträger im Vereinigten Königreich, in der EU und in den USA der Fusion nicht zustimmen, wird sie nicht zustande kommen.

In Seoul ist man mittlerweile offenbar der Ansicht, dass es nicht einfach sein wird, die Zustimmung der EU und der USA zu erhalten. Der diskutierte "Plan B" sieht vor, ein neues Unternehmen zu finden, das die Asiana-Beteiligung übernimmt. Korean Air hat wenig Interesse daran, die Fluggesellschaft als langfristige Tochtergesellschaft zu betreiben, aber nur wenige andere inländische Unternehmen haben die finanziellen Mittel und die Bereitschaft, eine finanziell angeschlagene Fluggesellschaft zu unterstützen.

Korean Air Boeing 777-200ER © AirTeamImages.com / Alex Peake

Vergangene Woche wies der CEO des südkoreanischen Container-Transport- und Schifffahrtsunternehmens HMM Co Ltd. Gerüchte zurück, wonach das Unternehmen (an dem die südkoreanische Regierung jetzt ein Großaktionär ist) Asiana übernehmen würde, falls die Fusion scheitert. "Da der Markt derzeit rückläufig ist, planen wir eher eine Straffung des Managements als eine Ausweitung unseres Geschäfts", sagte Kim Kyung-bae.

Zwar hat die KDB in der Vergangenheit schon oft eingegriffen und angeschlagene Unternehmen unter die Arme gegriffen, doch der Umfang der Investitionen, die erforderlich wären, um Asiana erfolgreich als eigenständige, rentable Airline zu betreiben, dürfte ein großes Hindernis darstellen.

Eigenkapital aus Abu Dhabi eine Option

Eine Option, die derzeit geprüft wird, ist der Einsatz von Eigenkapital aus dem Nahen Osten. Im Januar 2023 hatte der südkoreanische Präsident Yoon Seok-Yeol zusammen mit einer Delegation, der auch der Vorsitzende der KDB angehörte, den Vereinigten Arabischen Emiraten einen offiziellen Besuch abgestattet. Unter anderem sicherte sich Seoul eine Investitionszusage in Höhe von 38 Billionen KRW (27,4 Milliarden Euro) vom Staatsfonds Mubadala aus Abu Dhabi.

Wo diese Mittel investiert werden sollen, steht noch nicht fest. Ein Teil der Mittel könnte jedoch im Rahmen des "Plan B"-Szenarios für den Erwerb einer Kapitalbeteiligung an Asiana verwendet werden, heißt es in koreanischen Medien. Ausländische Unternehmen können in Südkorea allerdings keine Lizenz für den Betrieb einer Fluggesellschaft erhalten, aber ein lokales Investitionsvehikel, an dem Mubadala bis zu 49,99 Prozent der Anteile hält, könnte eine Fluggesellschaft erwerben und betreiben.

Es wird davon ausgegangen, dass Korean Air den Zusammenschluss mit Asiana als seine bevorzugte Option ansieht. In ihren Erklärungen gegenüber den Medien erklärt die Fluggesellschaft zuletzt, dass die geplante Fusion wie geplant abläuft und alle behördlichen Anforderungen erfüllt würden.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zunächst bei unserem Partner CH-Aviation erschienen.